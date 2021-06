Oficial: Rodolfo Pizarro no fichará con Chivas

El atacante azteca Rodolfo Pizarro no regresará a Chivas. Por lo menos, no en un futuro a corto plazo. El Director Técnico del Inter de Miami Phil Neville fue contundente y aseguró, durante la conferencia de prensa de este día, que el volante mexicano permanecerá en el equipo de la Florida y no existen acercamientos ni con Chivas ni con otro equipo de la Liga BBVA Mx.

“No hay ninguna posibilidad de que Rodolfo deje el equipo, es nuestro jugador, está lesionado, han habido muchas especulaciones, no ha podido jugar porque ha estado lesionado. No tomaré más preguntas sobre Rodolfo Pizarro, él está feliz aquí”, expresó Phil Neville.

Además, el entrenador del Inter de Miami despejó cualquier duda ante las especulaciones sobre la salida de Pizarro en este mercado de verano, aclarando que el volante, de 27 años, está lesionado y es por ello que no ha tenido actividad, pero esperan recuperarlo lo antes posible para tenerlo dentro del esquema del equipo.

Te puede interesar: FIFA e IFAB mantienen los cinco cambios en partidos de futbol

“Rodolfo no ha comunicado que quiere irse, es un jugador de Inter Miami, yo le he dicho que me gusta que juegue para Miami y él también, pudo ir con Selección de México a otro ambiente, lleva tres semanas y media lesionado y necesitamos que regrese”, agregó Phil Neville.

Phil Neville addresses the media in today’s #InterMiamiCF press conference prior to this Saturday’s matchup vs DC United.



Read the full comments from our head coach: https://t.co/xJReyBvUZB pic.twitter.com/6BS3wlRooG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 17, 2021

Te puede interesar: Sergio Ramos culpa al Real Madrid de su salida

Lo que es un hecho es que Rodolfo Pizarro no ha tenido el éxito esperado desde su llegada a la Major League Soccer, disputando 26 partidos, acumulando 2, 043 minutos, donde ha marcado 4 goles y 5 asistencias, sin embargo en esta temporada no juega desde el 12 de mayo, en la derrota que sufieron de dos por cero ante el Impact de Montreal.

Es así como los aficionados a las Chivas que querían ver de vuelta a Rodolfo Pizarro vistiendo la camiseta rojiblanca se quedaran con las ganas, por lo menos una temporada más.