Moshe Lederfien y la piña que cambió su vida | Una historia que no sabías

En este video te contamos la increíble historia de Moshe Lederfien, conocido mundialmente por correr maratones con una piña . Más que una excentricidad, su gesto encierra un mensaje profundo de paz, espiritualidad y conexión humana.

