El motivo por el cual Andy Ruiz no volvería nunca más a pelear

El boxeador de origen mexicano Andy Ruiz, estaría pensando en nunca más boxear profesionalmente, si es que no encuentra una oferta acorde a lo que pide como bolsa que son 10 millones de dólares.

Andy Ruiz, de 33 años de edad, no pelea desde el 4 de septiembre del año pasado, cuando se vio las caras ante Luis Ortiz en la Crypto.com Arena, de Los Angeles, saliendo vencedor por decisión unánime en doce episodios.

Está por cumplirse un año desde aquella presentación en California, y no parece haber una fecha para su regreso al boxeo, siendo esta ausencia motivada por la falta de un acuerdo que le deje la bolsa que está pidiendo.

Andy Ruiz exige 10 millones de dólares

La pelea que estaba en la órbita de Andy Ruiz, es ante Deontay Wilder, duelo que además sería una eliminatoria para medirse ante el campeón del Consejo Mundial de Boxeo Tyson Fury.

Rumbo a esa posibilidad, Wilder y Ruiz no se han puesto de acuerdo, pues el Destroyer no se baja de los 10 millones de dólares y habrían menos de 5 mdd en la mesa para Andy Ruiz.

“Aquí ando tratando de agarrar una pelea con el Wilder, pero me quieren pagar poquito, menos 10 millones de dólares. Pelearé contra él por 10 millones. No tiene sentido. Vas subiendo escalones y tomas un gran riesgo y se supone que debes ganarle. La bolsa tiene que ir subiendo y subiendo, así funciona esto. ¡Que me paguen lo que me merezco!”, acotó Ruiz en una transmisión por sus redes sociales.

Previo a esto, Andy Ruiz había dicho que se les olvida que fue campeón del mundo, hecho que no es menor, por lo que se mantiene en su postura de ganar al menos 10 mdd.

Pese a su deseo, parece poco probable que de ofrecer 4 millones, puedan llegar hasta los 10 que él desea, por lo que su carrera se apagaría, a menos de sacrificar en lo económico.

