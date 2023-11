Hay gente que sale de casa y echa de menos a su mamá: Mourinho

El técnico del equipo Roma, José Mourinho, regresa de la Fecha FIFA con la espada desenvainada y manda duro mensaje a sus jugadores previo al encuentro que sostendrán en esta jornada 13 de la Serie A ante el Udinese en el estadio Olímpico de la capital italiana.

“En los partidos de casa logramos dar algo más incluso en los últimos minutos, fuera de casa sin embargo nos falta un poco de la mentalidad. Siempre he tenido durante mi carrera el disfrute de jugar fuera de casa. A veces me gusta más jugar fuera de casa que en casa. Aquí no nos gusta mucho jugar fuera de casa, hay gente a la que le gusta la comodidad de casa. He tenido equipos que dentro del autobús provocan a la gente de fuera. Antes de llegar al estadio queríamos algo con lo que ilusionarnos más. En la Roma, como equipo, no nos gusta jugar fuera de casa, tal vez hay gente que extraña a su mamá y a su papá, a su abuela que hace el postre... Cuando te vas los extrañas mucho y te quieres ir a casa”, comentó Mourinho donde lejos del calor de la afición en Roma, la ‘Loba’ ha perdido esta temporada ante el Slavia Praga, el Inter, el Génova y el Hellas Verona, además de haber empatado ante el Torino.

Te puede interesar: VIDEO: HAT-TRICK de Santiago Giménez ante el Excelsior

La Roma marcha séptimo en la Serie A italiana, fuera de puestos europeos sumando 18 unidades en 12 partidos.

El futuro de José Mourinho en el equipo de Roma

Mourinho tampoco desaprovechó la oportunidad de hablar de su futuro como director técnico de la Roma: “Me pagan para no crear problemas a la propiedad, tienen que confiar en mí. La última vez que hablé con los Friedkins fue ayer: trabajamos, trabajamos. Pero no se habló de un contrato”.