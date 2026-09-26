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Muere querido boxeador mexicano tras sufrir graves lesiones en su última pelea

El boxeador se desvaneció tras su última pelea y fue inducido al coma, pero no pudo recuperarse

Muere Lobito Torres
Muere Lobito Torres|Instagram: @arturotorres.box

Escrito por: Francisco Fernández

Luto en el mundo del boxeo, luego de que este sábado 26 de septiembre se informara sobre la muerte de Arturo 'Lobito' Torres, boxeador mexicano que perdió la vida después de su más reciente pelea y tras pasar cerca de una semana en coma inducido debido a las secuelas que le dejó el combate.

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Lobito Torres: ¿De qué murió el boxeador mexicano tras su última pelea?

Lobito Torres se enfrentó el pasado fin de semana a Gilberto 'Torito' García en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali, Baja California, y tras el séptimo round se desplomó dentro del ring, luego de que el réferi parara la pelea y de que su esquina lanzara la toalla ante las complicaciones que presentaba.

Torres caminó tambaleante hasta las cuerdas y después se desvaneció, por lo que de inmediato ingresaron las asistencias médicas y fue trasladado de emergencia al Hospital General de Mexicali en donde fue sometido a una cirugía para atender un coágulo en el cerebro.

Su familia reportó que la cirugía fue exitosa y que el boxeador había sido inducido al coma; sin embargo, Lobito Torres perdió la vida la noche del viernes 25 de septiembre a los 26 años.

Lobito Torres, originario de Mexicali, Baja California, acumuló un récord profesional de 15 victorias, tres empates y seis derrotas y desarrolló su trayectoria principalmente a nivel local.

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