Peleas de boxeo HOY sábado 26 de septiembre de 2026; combates de BOX Azteca y cartelera completa

Este sábado 26 de septiembre la Mansión de Box Azteca abre sus puertas para presentar una triple cartelera que tendrá como platillo especial el combate de Popeye Aguillón vs Adriano Sayú, en la categoría de peso mediano a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Cartelera de Box Azteca de este sábado 26 de septiembre

El poliforum Zamná de Mérida, Yucatán, será el escenario en donde Emilio 'Popeye' Aguillón, originario de Querétaro, se enfrentará al cubano Adriano Sayú en un combate pactado en peso mediano que podrás disfrutar a través de las pantallas de TV Azteca.

Aguillón llegará a este combate con una marca de 13 victorias, siete de ellas por la vía del nocaut, además de dos empates y sin conocer aun la derrota, mientras que Sayú ha ganado 10 veces con nueve triunfos de nocaut y sin caer.

No te pierdas del combate entre Aguillón vs Sayú este sábado 26 de septiembre en Box Azteca a través de la señal de TV Azteca al terminar el partido entre los Tigres de la UANL y el Puebla.

Cartelera de este sábado 26 de septiembre en Box Azteca

Ángel Patrón vs Luis Castillo - Peso Súper Gallo - 10 asaltos

Semifinales del Torneo Tierra de Victorias - Alexis Silva vs Diego Briseño y Juan Flores vs Luis de la Mora - Peso Gallo - 8 asaltos

Daniel Garrido vs Luis Narváez - Peso Pluma - 8 asaltos

Jonathan Fierro vs Mario Pérez

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