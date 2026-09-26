Partidos de HOY sábado 26 de septiembre de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sábado 26 de septiembre del 2026 con cuatro partidos que no te puedes perder, incluido el duelo entre Tigres de la UANL y Puebla a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Los partidos del día de la Jornada 10 del Apertura 2026

Última jornada antes del parón por Fecha FIFA en la Liga BBVA MX y tendremos cuatro emocionantes partidos desde las 16:50 horas, tiempo del centro de México, para un sábado lleno de futbol, incluyendo actividad de la Selección Mexicana que se enfrenta a su similar de Colombia en Baltimore, Estados Unidos.

El duelo más atractivo del día lo protagonizarán el Cruz Azul en contra del Toluca en la cancha del Estadio Azteca casi a la misma hora se estarán midiendo las Chivas frente al Querétaro en el Estadio Akron de Guadalajara.

Posteriormente, la Selección Mexicana disputará su primer partido amistoso tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el debut de Rafael Márquez y lo hará a través de la señal de TV Azteca.

Terminando el juego de México, nos enlazaremos hasta Monterrey para el encuentro entre los Tigres de la UANL en contra del Puebla a las 21:10 horas que tendremos a través de nuestras pantallas y a la misma hora, pero en Torreón, Coahuila, se medirán el Santos Laguna ante el Pachuca.

Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul vs Toluca | 16:50 horas

Chivas vs Querétaro | 17:07 horas

Santos Laguna vs Pachuca | 21:05 horas

Tigres vs Puebla | 21:10 horas - por TV Azteca

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