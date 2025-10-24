¡Tragedia! Muere futbolista tras chocar contra una vaca

El futbol brasileño está de luto luego de que se informara sobre la muerte de Antony Ylano, futbolista de 20 años del Piauí Esporte Clube de la Serie D (Cuarta División de Brasil) debido a un trágico accidente de motocicleta tras chocar con una vaca.

Te puede interesar: Se calientan los argentinos: con este picante mensaje respondieron a las críticas de México por no ganarle a Marruecos

Nico Benedetti regresa tras lesión para enfrentar al América | ¡Mazatlán recupera a su figura!

Muere Antony Ylano tras chocar contra una vaca

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente en el que murió Antony Ylano ocurrió el pasado lunes 20 de octubre, cerca de las 3:15 horas, luego de que el jugador salió de una fiesta de cumpleaños de su padre.

Ylano conducía su motocicleta sobre la carretera que conecta las ciudades de Altos y Teresina, Brasil, con destino a su casa, pero en su camino se encontró con un grupo de vacas que no logró esquivar y terminó impactándose de lleno contra una de ellas.

El jugador viajaba a alta velocidad y tras impactarse con el animal salió proyectado contra el pavimento. Fue atendido en el lugar por paramédicos, pero no pudo sobrevivir a las heridas y murió momentos después.

Muere Antony Ylano, joven promesa del fútbol brasileño tras chocar su moto con una vaca. #Video 🚨 pic.twitter.com/wfkuRY31qJ — Janeth León M (@janethleontv) October 24, 2025

Club de Antony Ylano lamenta su muerte

El Piauí Esporte Clube, donde militaba Antony Ylano, emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del jugador y destacó los títulos que consiguió con la institución, además de informar que suspenderían actividades en señal de duelo.

“Piauí Esporte Clube vive un momento de profundo dolor por la pérdida de Ylano, víctima de un accidente esta mañana. Ylano viste los colores del Piauizão desde 2024 y jugó con nosotros en las categorías Piauiense Sub-20, Copa Sao Paulo Jr. y Copa do Nordeste Sub-20. En otro desafío para el club, el atleta se preparaba para viajar con la selección que compite en la Copa do Brasil Sub-20. El club informa que las actividades de este lunes se cancelan por respeto al duelo de la familia y de todo el equipo del Piauí EC”, escribió el club brasileño en sus redes sociales.

Otros clubes en los que militó Ylano se sumaron a las condolencias por la muerte del juvenil que en su corta carrera conquistó dos campeonatos estatales.

Te puede interesar: Exestrella de Pumas y su nuevo equipo son agredidos previo a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025

