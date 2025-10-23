Se calientan los argentinos: con este picante mensaje respondieron a las críticas de México por no ganarle a Marruecos

Gianluca Prestianni encendió las redes tras realizar polémicas declaraciones, pues se calentó al responder a todas las críticas y burlas que generó la derrota de Argentina contra Marruecos en la final del Mundial Sub-20 . El jugador del Benfica mandó un picante mensaje tanto a los aficionados de México como de Chile.

“No le damos la importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos fuera. Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final. Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final, nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos”, declaró el jugador que fue la mejor carta en el duelo ante la Selección Nacional .

AFA- Selección Argentina Gianluca Prestianni fue el argentino que mandó contundente mensaje a México tras perder la final ante Marruecos

El desprecio de los argentinos hacia los chilenos

La derrota de Argentina en la final del Mundial Sub-20 ante Marruecos generó miles de burlas en las redes sociales, pero antes de ello, los argentinos se engancharon con los chilenos y uno de ellos fue Gianluca Prestianni, quien respondió ante las rechiflas de los aficionados cada vez que disputaban un partido.

“Sabíamos que el ambiente iba a hacer así con Chile y nada, están disfrutando el poder ganar el Mundial Sub-20, ya que quedaron fuera del otro”, mencionó el extremo derecho tras bambalinas después de un partido del torneo juvenil.

¿Quién es Gianluca Prestianni, el jugador que mandó un picante mensaje?

Gianluca Prestianni surgió de las inferiores de Vélez y debutó en Primera División con tan solo 16 años. Poco tiempo le bastó para llamar la atención de varios clubes del viejo continente, pero fue finalmente Benfica de Portugal que desembolsó 8 millones de euros (170.9 millones de pesos) para contratarlo.

El futbolista de 19 años fue contemplado por José Mourinho para la Temporada 2025-2026 y le comenzó a dar la confianza en los partidos, aunque ello se vio pausado por su participación en el Mundial Sub-20, donde no pudo marcar, pero sí contribuir a su equipo que se consagró subcampeón.