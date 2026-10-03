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Muhammad Ali, leyenda del boxeo y el deporte: “Aquel que no es valiente como para tomar riesgos, no logrará nada en la vida”

Muhammad Ali es, para muchos, el mejor boxeador de todos los tiempos. Aquí, conocerás cuál es la frase más importante que dijo el atleta norteamericano.

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|Instagram: Muhammad Ali

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Muhammad Ali ha trascendido las fronteras del boxeo y es considerado, por muchos expertos, como uno de los deportistas más importantes en la historia de este ámbito, lo cual habla del impacto que generó no solo dentro del ring, sino también fuera por las constantes declaraciones que concedió.

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La trascendencia del boxeador norteamericano ha generado mucha importancia en distintas generaciones que lo vieron boxear tanto en vivo como en plataformas tradicionales y en redes sociales. Además, Muhammad Ali cuenta con una serie de frases que se han vuelto icónicas con el pasar de los años.

¿Cuál es la frase más importante en la historia de Muhammad Ali?

Si bien Muhammad Ali es recordado por las decenas de frases que soltó a lo largo de su carrera como profesional, existe una que se volvió icónica porque define a la perfección lo que el estadounidense representaba cada que se ponía los guantes y subía al ring de boxeo, siendo esta la siguiente:

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“Aquel que no es lo suficientemente valiente como para tomar riesgos no logrará nada en la vida”.

Básicamente, con esta frase Muhammad Ali invita a la comunidad a enfrentarse al miedo y la necesidad de no paralizarnos ante situaciones que no podemos controlar, por lo que el valor de la incertidumbre toma una importancia aún mayor una vez que se expone al fracaso y, a su vez, se intenta de nuevo hasta alcanzar las metas que cada uno tiene en su mente y su corazón.

¿Cuántos campeonatos tuvo Muhammad Ali en su carrera?

En su carrera como profesional Muhammad Ali tuvo la oportunidad de consagrarse como campeón mundial de peso pesado en tres ocasiones, en los años 1964, 1974 y 1978. Además, también logró obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 cuando aún era amateur.

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