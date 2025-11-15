El par de estrellas europeas que perdieron este sábado la oportunidad ir al Mundial 2026

Un par de estrellas más dejaron de brillar este sábado 15 de noviembre al concretarse su eliminación del Mundial 2026 tras la derrota de la Selección de Georgia por goleada ante su similar de España.

Georgia queda eliminada del Mundial 2026 tras caer ante España

Georgia aun tenía mínimas aspiraciones de colarse al repechaje rumbo al Mundial 2026, pero luego de sufrir una senda goleada ante España, combinado con la victoria de Turquía frente a Bulgaria, se terminaron sus sueños mundialistas.

La derrota de la Selección de Georgia dejó fuera del Mundial a sus estrellas, el delantero del París Saint Germain (PSG) Khvicha Kvaratskhelia y al portero del Liverpool Giorgi Mamardashvili.

El combinado georgiano solo ha podido sumar tres puntos en la Eliminatoria Mundialista de la UEFA obtenidos de su enfrentamiento ante Bulgaria y cerrará su participación el próximo martes 18 de noviembre precisamente ante los búlgaros.

El Mundial sigue siendo un sueño lejano para Georgia y su mejor participación fue rumbo a Corea Japón 2002 cuando terminaron terceros de su grupo, seis puntos por debajo de Rumanía que disputó Repechaje Europeo.

Irakli Gedenidze/REUTERS Khvicha Kvaratskhelia disputa un balón con Mikel Merino en el Georgia vs España

Kvaratskhelia y Mamardashvili, las estrellas que llevaron a Georgia a la Eurocopa 2024

La Selección de Georgia había logrado la clasificación histórica a la Eurocopa 2024 a través del repechaje gracias a las actuaciones de Mamardashvili y Kvaratskhelia; sin embargo, no pudieron repetir la proeza y se despiden de una oportunidad histórica.

Ya en el certamen europeo, los georgianos alcanzaron la instancia de Octavos de Final al calificarse entre los mejores terceros lugares, pero no pudieron contra España en la fase de Eliminación directa.

