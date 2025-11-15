deportes
Nota

España golea… pero no está dentro del Mundial 2026

La Selección de España derrotó con autoridad a Georgia en la eliminatoria de la UEFA, pero no asegura su boleto para la Copa del Mundo 2026

La selección de España
REUTERS
Fernando Campos
Mundial México 2026
La Selección de España derrotó con autoridad a Georgia por marcador de 4-0 en la eliminatoria de la UEFA, pero no asegura su boleto para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente alcanzó 15 puntos en su grupo, mientras que Turquía, su más cercano perseguidor, también ganó (derrotó a Bulgaria 2-0) llegando a 12 unidades. Así, España ya tiene un pie y medio dentro del Mundial 2026.

¿Quiénes son los que anotaron por España ante Georgia?

España mostró su mejor versión en el Boris Paichadze Dinamo Arena. Con un futbol dinámico y ofensivo, Los ibéricos dominaron de principio a fin y selló la victoria con goles de Mikel Oyarzabal (11 y 63), Martín Zubimendi (22) y Ferran Torres (34), quienes confirmaron el gran momento de la nueva generación española. La defensa también respondió, dejando su arco en cero y consolidando una actuación perfecta.

Para el conjunto español es solo esperar la última jornada para hacer oficial su pase a la Copa del Mundo ya que tiene tres puntos de más y una diferencia de goles de +19, mientras los turcos tiene diferencia de +4. El próximo partido de los ibéricos será ante Turquía el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio de La Cartuja.

Podemos decir que la clasificación llegará como recompensa a un proceso que ha apostado por la juventud y el talento emergente. España, campeona del mundo en 2010, busca recuperar protagonismo en la máxima cita futbolística y este triunfo reafirma su condición de potencia europea.

¿Cuáles son las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026?

La lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026 queda de la siguiente manera:

  • Anfitrionas: Canadá, México, Estados Unidos
  • AFC (Asia): Australia, República Islámica de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán
  • CAF (África): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez
  • CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

  • UEFA (Europa): Inglaterra, Francia, Croacia.

    En total, ya son 31 selecciones clasificadas de las 48 que estarán presentes en el Mundial 2026. Restan aún 17 boletos por definirse en las próximas fechas de eliminatorias y en los repechajes intercontinentales.

España
