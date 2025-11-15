España golea… pero no está dentro del Mundial 2026

La Selección de España derrotó con autoridad a Georgia por marcador de 4-0 en la eliminatoria de la UEFA, pero no asegura su boleto para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente alcanzó 15 puntos en su grupo, mientras que Turquía, su más cercano perseguidor, también ganó (derrotó a Bulgaria 2-0) llegando a 12 unidades. Así, España ya tiene un pie y medio dentro del Mundial 2026.

¿Quiénes son los que anotaron por España ante Georgia?

España mostró su mejor versión en el Boris Paichadze Dinamo Arena. Con un futbol dinámico y ofensivo, Los ibéricos dominaron de principio a fin y selló la victoria con goles de Mikel Oyarzabal (11 y 63), Martín Zubimendi (22) y Ferran Torres (34), quienes confirmaron el gran momento de la nueva generación española. La defensa también respondió, dejando su arco en cero y consolidando una actuación perfecta.

Para el conjunto español es solo esperar la última jornada para hacer oficial su pase a la Copa del Mundo ya que tiene tres puntos de más y una diferencia de goles de +19, mientras los turcos tiene diferencia de +4. El próximo partido de los ibéricos será ante Turquía el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio de La Cartuja.

Podemos decir que la clasificación llegará como recompensa a un proceso que ha apostado por la juventud y el talento emergente. España, campeona del mundo en 2010, busca recuperar protagonismo en la máxima cita futbolística y este triunfo reafirma su condición de potencia europea.

¿Cuáles son las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026?

