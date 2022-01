¿Qué equipos de Asia estarán en el próximo mundial Qatar 2022?

La primera Fecha FIFA del año ya trajo un nuevo invitado a la Copa del Mundo de Qatar 2022 . Irán ya tiene boleto directo a la justa mundialista tras vencer 1-0 a Irak en la séptima jornada de la tercera ronda de clasificación en Asia. Los iraníes jugarán su sexto mundial en la historia y tratarán de superar por primera vez la fase de grupos.

Podría interesarte: La Selección que buscaría a Pep Guardiola

El compañero de Irán al mundial

¡Disfruta el México vs Costa Rica este 30 de enero!

En el grupo de Irán queda un boleto directo al Mundial que virtualmente se encuentra en manos de Corea del Sur que derrotó como visitante a Líbano por la mínima diferencia. Los surcoreanos tienen una ventaja de 8 puntos sobre Emiratos Árabes Unidos cuando restan 9 unidades por disputar. El próximo martes una victoria de los Guerreros Taeguk en Siria les asegura el pase a Qatar 2022 en lo que sería su décimo Mundial de forma consecutiva.

Pasaje a Qatar en disputa

La lucha por el tercer puesto del sector A y que otorga un pase al repechaje asiático se lo jugarán Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irak y Siria que todavía tienen opciones matemáticas.

Arabia Saudita y Japón a un paso de Qatar 2022

En el grupo B, Arabia Saudita y Japón dieron un paso clave en sus aspiraciones para calificar a Qatar 2022 convictorias en casa ante Omán y China respectivamente. A pesar de los triunfos, deberán esperar a confirmar su pasaje mundialista ya que Australia goleó a Vietnam para mantenerse con esperanzas de calificar de forma directa. En las últimas 3 jornadas se enfrentarán Japón vs Arabia Saudita, Australia vs Japón y Arabia Saudita vs Australia, compromisos que serán claves para definir a los invitados directos.

En este sector Vietnam está matemáticamente fuera, mientras que China solo aspira a un milagro para entrar al repechaje. Omán todavía vive pero luce complicado que llegue al tercer sitio del grupo ya que tiene una desventaja de 7 puntos con respecto a Australia.



Te interesará: ¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo México vs Costa Rica?

Así marchan los grupos

A menos de 300 días para un nuevo mundial de futbol, los grupos de Asia para ir a Qatar se encuentrande la siguiente manera:

Grupo A

1. Irán 19 pts

2. Corea del Sur 17 pts

3. Emiratos Árabes 9 pts

4. Líbano 5 pts

5. Irak 4 pts



6. Siria 2 pts

Grupo B

1. Arabia Saudita 19 pts

2. Japón 15 pts

3. Australia 14 pts

4. Omán 7 pts

5. China 5 pts

6. Vietnam 0 pts

Califican a Qatar los dos primeros de cada grupo (Irán, Corea del Sur, Arabia y Japón al momento). Los terceros lugares de cada sector jugarán un repechaje entre ellos (Emiratos vs Australia al momento). El ganador de dicha serie se enfrentará en un repechaje intercontinental al quinto lugar de Conmebol por un ticket a la Copa del Mundo.