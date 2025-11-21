Partidos de HOY viernes 21 de noviembre en los 4tos de Final del Mundial Sub-17
Este viernes 21 de noviembre se disputan los cuatro partidos de la instancia de 4tos de Final para definir la antesala de la Gran Final del torneo con sede en Qatar
Comienzan los 4tos de Final en el Mundial Sub-17. El certamen con sede en Qatar perfila a sus semifinalistas y este viernes 21 de noviembre se disputan los cuatro partidos para definir la antesala de la Gran Final.
Partidos de HOY viernes 21 de noviembre
En punto de las 6:30 de la mañana, Austria se mide a Japón. El conjunto de Europa encara el partido tras haber eliminado a Inglaterra en los 8vos de Final. Por su parte, la escuadra de los ‘Samuráis’ llega de ganarle a Corea del Norte desde la instancia de penales.
Posteriormente, a las 7:30 de la mañana Italia se enfrenta a Burkina Faso. El conjunto ‘Gli Azzurrini’ viene de vencer a Uzbekistán, mientras que el equipo de África Occidental llega de eliminar a Uganda desde la tanda de penaltis.
A las 8:45, Portugal tiene un compromiso frente a Suiza. El equipo luso encara el encuentro tras eliminar a México en la instancia de 8vos de Final. Del otro lado, el cuadro de Europa Central viene de ganarle a Irlanda.
Finalmente, la actividad la cierra Marruecos vs Brasil a las 9:45 de la mañana. El equipo de Sudamérica llega de eliminar a Francia desde la ronda de penales y la escuadra de África del Norte viene de vencer a Malí.
