Partidos de HOY viernes 21 de noviembre en los 4tos de Final del Mundial Sub-17

Comienzan los 4tos de Final en el Mundial Sub-17. El certamen con sede en Qatar perfila a sus semifinalistas y este viernes 21 de noviembre se disputan los cuatro partidos para definir la antesala de la Gran Final.

Partidos de HOY viernes 21 de noviembre

En punto de las 6:30 de la mañana, Austria se mide a Japón. El conjunto de Europa encara el partido tras haber eliminado a Inglaterra en los 8vos de Final. Por su parte, la escuadra de los ‘Samuráis’ llega de ganarle a Corea del Norte desde la instancia de penales.

Posteriormente, a las 7:30 de la mañana Italia se enfrenta a Burkina Faso. El conjunto ‘Gli Azzurrini’ viene de vencer a Uzbekistán, mientras que el equipo de África Occidental llega de eliminar a Uganda desde la tanda de penaltis.

A las 8:45, Portugal tiene un compromiso frente a Suiza. El equipo luso encara el encuentro tras eliminar a México en la instancia de 8vos de Final. Del otro lado, el cuadro de Europa Central viene de ganarle a Irlanda.

Finalmente, la actividad la cierra Marruecos vs Brasil a las 9:45 de la mañana. El equipo de Sudamérica llega de eliminar a Francia desde la ronda de penales y la escuadra de África del Norte viene de vencer a Malí.

