Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Mundial Sub-20: Resultados de los partidos de hoy viernes 3 de octubre

En el inicio de la tercera fecha de la Copa del Mundo Sub-20 que se está llevando a cabo en Chile, se dieron resultados que ya definieron a algunos clasificados a los octavos de final

Resultados Jornada 3 Mundial de Clubes 2025 HOY viernes 24 de octubre
Crédito: Mexsport
Eduardo Camarena
Selección Azteca
¡Cardíaco! Comenzó la Jornada 3 del Mundial Sub-20, en la cual se dieron resultados que afianzaron a algunas selecciones en la ronda de los octavos de final, incluida a la anfitriona Chile que a pesar de perder con Egipto aseguró su pase a la siguiente etapa, en donde los mexicanos esperamos ver a la Selección junto a Gilberto Mora que se está robando los reflectores de la prensa internacional .

Resultados de la Jornada 3 del Mundial Sub-20 hoy viernes 3 de octubre de 2025

  • Ucrania 2-1 Paraguay

La selección europea se impuso a los sudamericanos con goles de Maksym Derkach al 46' y Matviy Ponomarenko al 80', con lo cual se quedan con el liderato del Grupo B con 7 puntos, mientras que los guaraníes clasifican también a la siguiente ronda en segundo lugar con 4 unidades a pesar de la derrota.

  • Panamá 1-2 Corea del Sur

Por su parte, la selección de Corea del Sur hizo lo propio al derrotar a los Caneleros con anotaciones de Hyun-Min Kim al 24' y Shin Min-ha al 58', marcador que los coloca en tercer lugar con 4 puntos pero peor diferencia que Paraguay, por lo que esperan clasificar a octavos como uno de los mejores terceros lugares.

“Que se la crea, pero que no se crea”, el EMOTIVO mensaje a Gilberto Mora de parte de su papá

  • Chile 1-2 Egipto

Los Faraones dieron una de las sorpresas de la jornada al vencer a los anfitriones con goles de Ahmed Abdin al 47' y Omar Khedr al 90'+5', resultado insuficiente para los africanos que quedan en tercer lugar del Grupo A con 3 puntos pero aún con esperanzas de avanzar, mientras que los andinos con las mismas unidades pero mejor diferencia de goles, aseguran su boleto a los octavos.

  • Nueva Zelanda 0-3 Japón

Finalmente, los nipones dieron cuenta de una débil selección de Oceanía con goles de Kosei Ogura al 21', Jayden Smith 64' (gol en contra) y Hisatsugu Ishii al 82', con lo cual obtuvieron el liderato del sector con 9 puntos y el boleto a octavos, mientras que los neozelandeses ocupan el sótano con 3 unidades y un amargo regreso a casa.

¿Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile?

Los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile comenzarán el próximo martes 7 de septiembre a la 1:30 pm tiempo del centro de México, fase para la cual ya aseguraron su boleto selecciones como Ucrania, Japón, Paraguay, Japón, Marruecos, entre otros.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Eduardo Camarena

Autor / Redactor

Eduardo Camarena

