MUNDIAL Sub-20: Resultados de los partidos de HOY sábado 27 de septiembre, ¿Cuándo juega México vs Brasil?

El Mundial SUB 20 de futbol ya ha arrancado en Chile este sábado 27 de septiembre, día en el que se jugaron cuatro juegos, cuando además el organizador debutó con victoria. El Mundial que tiene mucho talento joven y las futuras estrellas del planeta arrancó con la victoria de Japón sobre Egipto y destacó el triunfo de 2-1 de los chilenos en contra de Nueva Zelanda.

Todo esto, previo al debut de México que ocurrirá el domingo 28 de septiembre en un duelo de alta exigencia cuando Brasi l le haga frente al cuadro azteca que tiene tradición contra el cuadro sudamericano en todas las categorías.

Estos fueron los resultados del 27 de septiembre en el Mundial SUB 20

Japón 2–0 Egipto

Chile 2–1 Nueva Zelanda

Corea del Sur 1–2 Ucrania

Paraguay 3–2 Panamá

Estos son los partidos a celebrarse el 28 de septiembre que incluye el debut de México

En el Grupo C, donde está México y es tomado como el grupo de la muerte, tendrá el encuentro de Marruecos ante España que es uno de los favoritos al título, además del cotejo de Brasil contra México.

El Grupo D también tiene acción con el enfrentamiento de Italia que se medirá ante Australia, además del dispar juego de Cuba ante Argentina, que luce también como candidato a ganar el campeonato de ese rango de edad.