Este es el deporte que queda fuera de los Juegos Olímpicos 2028

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 traen la incorporación de algunos deportes. Pero también la exclusión de uno. Esta es la disciplina que no será parte del programa de la competencia.

Estados Unidos sigue preparándose para ser anfitrión de los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles . Esta competencia deportiva de carácter internacional dará comienzo el 14 de julio y finalizará el domingo 30 de julio de dicho año.

Thanksgiving 2025 pinta excepcional | Presentado por Quaker State

Si bien algunos deportes han sido incluidos en el programa olímpico, lo cierto es que uno quedó rezagado y no será parte del torneo. Conoce cuál es la disciplina que quedó afuera de los JJ.OO. y cuáles regresaron a la competencia.

¿Cuál es el deporte que queda fuera de los Juegos Olímpicos 2028?

Si bien la mayoría de las disciplinas se incluyeron en el programa de Los Ángeles 2028, un deporte quedó fuera de la rotación: el breaking. Esta práctica se agregó al programa olímpico como deporte opcional por primera vez en París, pero no será parte de los próximos Juegos Olímpicos.

El breaking, también conocido como breakdance, es un estilo de danza urbana que nació en el barrio neoyorquino del Bronx en la década de 1970. Es un deporte de baile porque fusiona danza urbana con atletismo. Su origen se vincula a la cultura del hip hop y sus movimientos son acrobáticos.

¿Cuáles son los deportes que debutan y vuelven a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Son 6 los nuevos deportes que se abrirán camino en el programa olímpico de Los Ángeles 2028. Dos de ellos debutan: el flag football y el squash. Según el COI, el primero se disputará tanto en las divisiones masculinas como femeninas. Ambas disciplinas se consideran opcionales. Por este motivo puede que no regresen luego de estos JJ.OO.

Estos son los otros deportes que se incorporan al programa olímpico de los Juegos Olímpicos 2028:

  • Críquet
  • Lacrosse
  • Béisbol
  • Sóftbol

Según Thomas Bach, presidente del COI, esta designación de nuevas disciplinas para el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 está en línea con la cultura deportiva estadounidense. Por eso mostrará sus deportes más icónicos al mundo.

