Nacho Ambriz quería un entrenador nacional para la Selección Mexicana

Diego Cocca será el nuevo entrenador de la Selección Mexicana después de ser el elegido de la terna de directores técnicos que aspiraban a tomar el cargo, entre los cuales se encontraba el estratega nacional, Nacho Ambriz del Toluca, quien prefería que fuera un director técnico del país el que asumiera el cargo.

Nacho en el pasado formó parte del seleccionado mexicano como jugador y capitán, además de hacer como auxiliar técnico en la primera etapa de Javier Aguirre, pero su deseo actual era el de volver al combinado azteca, pero ahora en el cargo de director técnico; a pesar de no haber sido el seleccionado, mostrará su total apoyo al argentino Diego Cocca.

“Hoy el que está es Cocca, tenemos que ver qué es México, no es Cocca, no soy yo, no es Miguel, y con todo el respeto que merece Cocca, me hubiera gustado que fuera un mexicano, si me hubiera gustado la verdad, pero no se dio. Hoy se olvida al mexicano, hoy Cocca es el entrenador de México, hay que apoyarlo, hay que hacer las cosas bien, preparar a jugadores mexicanos para poder ser tomados en cuenta aquí del Toluca. Yo a lo mejor estoy cometiendo errores porque el equipo juega con el límite de los ocho extranjeros y pocos mexicanos”, confesó Ambriz en relación a su preferencia de nacionalidad en el banquillo de la Selección Azteca.

Mexsport

Los dos puntos que los entrenadores extranjeros no conocen de los jugadores mexicanos

Ambriz justificó su preferencia por un estratega mexicano debido a que los últimos dos estrategas extranjeros que estuvieron al frente de la Selección Mexicana (Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino) no tenían el conocimiento de la cultura futbolística en México, por lo que no pudieron explotar al máximo su potencial en el terreno de juego.

“Yo quería que fuera un mexicano porque para mí los dos que pasaron (Juan Carlos Osorio y Gerardo Martino) no conocían nuestras raíces. En la parte futbolística no han entendido que tenemos dos cosas muy importantes, somos resistentes, eso es una fortaleza que tenemos y me lo enseñó y un día me la recuerdo el señor Menotti, si algo tienen los mexicanos que son pícaros y resistentes, y la segunda que técnicamente que yo he conocido el futbol mundial, estamos dentro de los mejores técnicamente, y no le hemos sacado el provecho, no somos altos, no somos rápidos, no somos fuertes, somos resistentes y muy buenos técnicamente”, analizó Nacho el porque considera que un director mexicano es preferible sobre un extranjero.

Nacho Ambriz confirmó que no se encuentra con resentimiento con la FMF por no haber sido seleccionado y se encuentra disponible en el momento que lo requieran con el único objetivo de beneficiar a México.

