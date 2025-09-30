Nació en Monterrey, es la joya de Pumas y ahora Venezuela lo convoca para la Fecha FIFA

Ángel Azuaje, el nombre revelación del Club Universidad Nacional en este Torneo Apertura 2025. El defensa central entró al quite en el club auriazul tras la salida de Lisandro Magallán rumbo a la Argentina y el nacido en Monterrey, Nuevo León entró al quite a sus 21 años y vistiendo una de las playeras más pesadas del futbol mexicano.

El canterano de los Xolos de Tijuana fue fichado por el equipo del Pedregal en 2023 para la sub-23 y casi dos años después se ganó un puesto en el primer equipo. Su 1.81 de altura, su buen juego áereo y el manejo de los dos perfiles lo han puesto como uno de los favoritos de Juárez y su rendimiento dio frutos; fue convocado por una selección de Sudamérica para la siguiente fecha FIFA.

Un valor muy accesible

A pesar de ser uno de los jugadores recurrentes en la alineación de Universidad Nacional, el portal especializado Transfermarkt lo tiene valuado en tan solo 25 mil euros. Una cifra poco vista en futbolistas de primera división y seguramente será modificada en las próximas semanas si sigue jugando a su nivel en la Primera División.

Por otro lado, en plano de selección mayor, Azuaje será coacheado por un defensor central que tuvo su paso por el futbol mexicano en otro grande; Oswaldo Vizcarrondo. El venezolano tomó las riendas de manera interina tras la salida de Fernando Batista y su cuerpo técnico tras no poder conseguir el repechaje al Mundial 2026.

Finalmente, será tarea de Juárez, su cuerpo técnico y el mismo Ángel Azuaje para ganarse un puesto inamovible en el 11 titular de los Pumas y ser parte de la Venezuela que luche por la clasificación al Mundial de 2030 tras el fracaso de hace unas semanas en las eliminatorias de Conmebol.