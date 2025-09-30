Estos son los 2 mexicanos en el Top 10 de más valiosos del Mundial Sub-20: hay una ausencia gigante

Futbolistas de Brasil y de Argentina predominan en el top 10 de más valiosos en este Mundial Sub-20 2025 celebrado en Chile. Sin embargo, se logran destacar dos jugadores de México: Obed Vargas y Elías Montiel. Ambos son los representantes nacionales con mayor valor de mercado de Transfermarkt, pero muchos no pueden creer la ausencia de Gilberto Mora, quien deslumbró a todos con movimientos especiales en México - Brasil .

La joya de Tijuana se encuentra fuera del top 10 y se ubica en la posición número 15 con un precio de 4,5 millones de euros. Cabe destacar que Gil Mora es uno de los futbolistas más jóvenes de todo el torneo con 16 años de edad. Sin embargo, existe un futbolista nigeriano que es aún más pequeño que Mora en el Mundial Sub-20 .

@miseleccionsubs / X Gilberto Mora está fuera del top 10 de jugadores más valiosos del Mundial Sub 20

Los 10 jugadores más valiosos del Mundial Sub-20 2025

Pedrinho (Brasil / Zenit): 12 millones de euros Maher Carrizo (Argentina / Vélez): 10 millones de euros Obed Vargas (México / Seattle Sounders): 8 millones de euros Gianluca Prestianni (Argentina / Benfica): 8 millones de euros Julio Soler (Argentina / Bournemouth): 8 millones de euros Álvaro Montoro (Argentina / Botafogo): 8 millones de euros Deivid Washington (Brasil / Chelsea): 7 millones de euros Elías Montiel (México / Pachuca): 5,5 millones de euros Pablo García (España / Betis): 5 millones de euros Benja Cremaschi (Estados Unidos / Inter Miami): 5 millones de euros.

Los 8 futbolistas más valiosos de México Sub-20

Obed Vargas (Seattle Sounders): 8 millones de euros Elías Montiel (Pachuca): 5,5 millones de euros Gilberto Mora (Tijuana): 4,5 millones de euros Iker Fimbres (Monterrey): 4 millones de euros Hugo Camberos (Chivas): 2,5 millones de euros Yael Padilla (Chivas): 2 millones de euros Amaury Morales (Cruz Azul): 2 millones de euros Alexéi Domínguez (Pachuca): 1,5 millones de euros.

El próximo partido de México en el Mundial Sub-20

México dejó una buena impresión en su debut del Mundial Sub-20, luchando de igual a igual con Brasil, el mejor equipo del continente sudamericano. Su próxima parada será ante España, el próximo miércoles 1 de octubre. Los ibéricos vienen de caer ante Marruecos en su debut y deberán buscar la victoria ante el combinado azteca si sueñan con clasificar a la siguiente ronda.