Rafael Nadal admite que Novak Djokovic es el mejor tenista de la historia

El debate ha terminado, al menos de acuerdo a Rafael Nadal. En entrevista ante medios españoles, el 22 veces ganador de Grand Slams reconoció la grandeza de Novak Djokovic y lo declaró el mejor tenista de la historia.

Igualmente, reconoció que 2024 puede ser su último año como profesional, aunque no descartó jugar más allá si se siente cómodo y las lesiones lo respetan. El de Manacor no ve las canchas del circuito desde la derrota que sufrió en el Australian Open contra Mackenzie McDonald en enero pasado.

Te puede interesar: Los Dodgers borran a Julio Urias de su reciente título

En una aparición previa, el ex número uno del mundo había dicho que él podía vivir con 22 grandes y no estar frustrado, algo que quizá no le sucedía a Nole. Atribuyó a la enorme ambición del serbio el hecho de que hoy sea el hombre con más títulos de Slam, además de la raqueta con más trofeos a nivel Masters 1000. La recientes palabras de Nadal, sin embargo, llevan un tono mucho más político, similar al de las entrevistas pospartido.

“Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Esta es la verdad”, dijo el tenista de 37 años.

¿Es Djokovic el GOAT? Nadal responde y aclara un poco su respuesta tras la polémica que se generó hace dos días. Ahora quedará claro su punto de vista.



🗣️ “Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene unos… pic.twitter.com/wUOrUBMmUn — José Morón (@jmgmoron) September 20, 2023

“No siento nada cuando le veo ganar un Grand Slam, no me cambia el discurso cuando voy por delante o por detrás. Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra”, sentenció Nadal.

Hacia el final de la entrevista se dio tiempo de elogiar a su compatriota Carlos Alcaraz y coqueteó con la idea de jugar los dobles a su lado en París 2024. Lamentablemente, no descartó la posibilidad de jamás pisar las pistas de la ATP otra vez, todo dependerá de cómo vaya evolucionando en su recuperación.

La gran rivalidad entre Nadal y Djokovic

Rafael Nadal y Novak Djokovic no solo compiten por ser el hombre con más Grand Slams en la historia del tenis. Durante sus ilustres carreras se han visto las caras 59 veces, son 30 victorias para el serbio y 29 para el español. El último duelo que jugaron se dio en los cuartos de final de Roland Garros 2022, un triunfo en cuatro sets para el ibérico, que a la postre se llevaría dicho torneo.

Por le bien del deporte blanco, esperemos verlos enfrentándose por lo menos una vez más.

Te puede interesar: Malagón todavía no ha madurado, afirma experto entrenador de porteros