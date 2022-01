Nadal a Medvedev: “En sus dichos se nota la frustración de perder”

En el acto de conmemoración al campeón que se celebra en Melbourne, Rafael Nadal ofreció algunas declaraciones sobre su rival en la final del Abierto de Australia, Daniil Medvedev, y lo que viene para él en el circuito de la ATP.

“La verdad es que no pensaba que podría competir aquí y mira lo que ha ocurrido al final. No sé qué puede pasar en el futuro, pero estas semanas me han dado una fuerza positiva enorme para continuar en el circuito. Solo quiero disfrutar del momento, nunca sabes si esta será la última vez. Llevo dos años en los que apenas pude jugar y me encantaría poder disfrutar del tenis más este año. Mi pasión y amor por el juego siguen siendo muy grandes”, declaró el tenista español.

Además, Nadal se refirió a la alegría tras un triunfo inesperado y llegar a la histórica marca de 21 Grand Slam.

“No puedo describir con palabras las sensaciones que me ha generado este título. Es el triunfo más inesperado de toda mi carrera y uno de los más especiales. Simplemente volver a competir ya era un premio para mí después de los meses que he atravesado. No sabía si el pie respondería al ritmo necesario para jugar a nivel profesional, así que esto ha sido una gran sorpresa. Además, me siento muy afortunado por todo el apoyo que he recibido en Australia y por los muchos mensajes de enhorabuena que tuve”, comentó el actual número 5 del ranking de la ATP.

Nadal no se olvidó de Medvedev

Finalmente, Rafa se animó a hablar sobre el ruso Daniil Medvedev y las cuestionadas palabras que dio tras caer en la final, en las que daba a entender su sentimiento hacia el tenis se había degradado y que estaba tan dolido por la falta de apoyos del público.

“Estoy seguro de que va a recapacitar y luchará por los títulos más importantes. Creo que en sus palabras se nota la frustración de haber perdido un partido así. Lo entiendo perfectamente y lo siento por él, es difícil asimilar una derrota de este tipo”, comentó Rafael Nadal, cuyo gran objetivo ahora será Roland Garros 2022, aunque antes de la gira sobre tierra batida estará compitiendo en Acapulco.