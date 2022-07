Las ocasiones en las que Nadal se retiró de un Grand Slam por lesión

Rafael Nadal ha pasado en distintas ocasiones en su carrera deportiva por problemas físicos, acumula un total 9 retiradas antes de que termine el encuentro en el que está inmerso.

Siempre ha intentado llegar al límite para no marcharse de los partidos, por muy mal que estuviera, aunque eso es aún más palpable en los últimos tiempos. Juegos como el que tuvo ante Fritz ponen de manifesto que Nadal hace todo lo posible por respetar al rival y a los espectadores, luchando con las armas de las que disponga e intentando no retirarse. La última vez que no pudo evitar su salida de la pista sin el partido terminado fue en el US Open 2018, pero antes hubo más.

Rafael Nadal valora su presencia en Acapulco

En total fueron cinco veces en donde Nadal tuvo que tomar la decisión de retirarse de un Grand Slam. Ocurrió en el Abierto de Australia 2010 y en la edición de Roland Garros 2016. Las últimas dos veces fueron en el año 2018, nuevamente en Australia y por otro lado en el US Open.

Nadal se dio tiempo para hablar en conferencia, el español se arrepiente de no retirarse ayer.

“No me retiré ayer porque no quería hacerlo en medio de unos cuartos de final. Gané el partido y encontré la manera de acabar el encuentro, algo de lo que estoy orgulloso. Analizando la lesión he tomado esta decisión pensando en mi salud y en mi futuro”, mencionó el tenista europeo.

¿Qué sigue para Rafa Nadal?

El tenista español se refirió al tiempo que estará fuera de las pistas, por ende también a lo que sigue para él en su carrera.

“Llevo una semana así. Las cosas estaban más o menos controladas, pero ayer fue el peor día. Hice tests para ver cómo evolucionaban las cosas, pero lo que tenía se hizo más grande. El tiempo de baja será de 2-3 semanas, o eso creo. Lo normal es que dentro de una semana ya pueda entrenar. Espero poder llegar al calendario que tengo marcado para el resto de este verano”, dijo el máximo campeón de Grand Slams.

Después de anunciar su retiro de Wimbledon, Rafa Nadal comentó en rueda de prensa cuál es su calendario más próximo. Espera poder estar entrenando en pista dentro de una semana, y que la lesión le permita estar al 100% en 2-3 o incluso 4 semanas, según la evolución. Su intención es estar en el Masters 1000 de Canadá, que empieza justo dentro de un mes, para jugar luego el US Open, a final de agosto.