Club América quiere cerrar filas este viernes 11 de septiembre, cuando se ponga fin a los registros de la Liga BBVA MX. Es por ello que de última hora la directiva y el cuerpo técnico decidieron dar de baja a 2 jugadores por una increíble razón, entre ellos un futbolista que no es del agrado de Guillermo Almada.

Ícaro y Raúl "Pantera" Zúñiga son los 2 futbolistas sacrificados del conjunto azulcrema, con el objetivo de dar de alta a los 2 nuevos refuerzos: Santiago Ramos y Santiago Bueno, quien coincidió con Raúl Jiménez en los Wolves.

Nadie lo esperaba: América dio de baja a 2 jugadores por una increíble razón|@lapanterazuniga y @iicaro_007

Las 2 bajas del Club América

Era un secreto a voces que la "Pantera" no era del agrado de Almada, pues en este Apertura 2026 no ha sumado ni un solo minuto, ni tampoco tuvo participación en la Leagues Cup. Ante este panorama, fue dado de baja para cederle su lugar a uno de los 2 defensas.

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En las recientes horas salió el rumor de que muy posiblemente Zúñiga vaya a Puebla, luego de la venta de Emiliano Gómez a Tigres. No obstante, el delantero tiene el tiempo encima, pues este viernes 11 de septiembre se cierra el mercado de fichajes a las 11:59 de la noche.

La otra baja es la de Ícaro da Conceição, joven brasileño de 19 años que el conjunto azulcrema ve como un buen prospecto a futuro. Es por ello que continuará su proceso formativo con la categoría Sub-21.

Los 2 refuerzos del Club América

Tanto Ícaro como Raúl fueron los sacrificados para liberar las plazas de No Formados en México (NFM) para darles el lugar a Ramos y Bueno, 2 defensas de origen argentino y uruguayo, respectivamente.

Ramos Mingo es un defensa de 24 años que tiene experiencia tanto en el futbol argentino como en el de Bélgica, además del brasileño, donde fue visto por el conjunto azulcrema. Mientras que Bueno tiene más experiencia en el viejo continente, al ser canterano del Barcelona. Su último club fueron los Wolves.