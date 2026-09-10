Club América tiene en la mira a un defensa crack, pero para ficharlo debe liberar esta plaza

Club América ya tiene al reemplazo de Sebastián Cáceres. Se trata de un defensa crack que fue compañero de Raúl Jiménez en los Wolves. Sin embargo, para hacer oficial el fichaje, el conjunto azulcrema tiene las horas contadas para liberar una plaza de No Formado en México y ya tiene en la mira al jugador que cortará del plantel.

Santiago Bueno es el jugador que ya tiene amarrado el conjunto de Coapa, a falta de que se haga oficial. Lo anterior, ya que antes de ello las Águilas tienen que sacrificar a un jugador para liberar la plaza de extranjero y así registrarlo antes de este viernes 11 de septiembre, fecha cuando se cierra el mercado de verano del futbol mexicano.









Santiago Bueno es el jugador que ya tiene amarrado el conjunto de Coapa, a falta de que se haga oficial.

|@santibuenoo

El sacrificado para liberar la plaza

El jugador que apunta a ser el sacrificado es Raúl "Pantera" Zúñiga, ya que desde la llegada de Guillermo Almada al banquillo fue borrado de la plantilla. El delantero es nacido en Colombia, aunque a muy corta edad arribó al futbol mexicano.

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Incluso en las últimas horas se le ha vinculado al exjugador de Xolos de Tijuana con el Puebla, por lo que será cuestión de horas para que se dé a conocer si Zúñiga se marcha del club azulcrema o se queda por lo menos un semestre sin jugar, ya que tiene contrato vigente hasta verano de 2027.

¿Quién es Santiago Bueno, próximo refuerzo del América?

El uruguayo tiene 27 años y se desempeña como zaguero central. El charrúa inició su carrera en las juveniles del Peñarol, pero a muy temprana edad se mudó a Barcelona para continuar con su formación en La Masia.

Bueno estuvo en el Barcelona B, pero nunca pudo debutar con el primer equipo, como sí lo hizo con el Girona, club en el que permaneció durante 4 años, hasta que en verano de 2023 se marchó a los Wolves, donde en este verano tuvo de compañero a Jiménez.