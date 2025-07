Nadie puede creer lo que dijo Ignacio Pussetto contra Pumas y Efraín Juárez

Ignacio Pussetto dejó de formar parte de Pumas UNAM tras ser incluido en la negociación por Álvaro Angulo, ahora jugador del conjunto auriazul. El delantero argentino expresó su inconformidad con la manera en la que se gestionó su salida, señalando directamente tanto al club como a Efraín Juárez, actual director técnico del equipo y que recibió una dura derrota contra Pachuca el reciente fin de semana .

El traspaso que permitió la llegada del defensor colombiano desde Independiente se concretó con una suma de 1.5 millones de dólares más el pase definitivo del atacante argentino . Pussetto había firmado contrato hasta mediados de 2027 y acumulaba 40 encuentros oficiales, con un registro de nueve anotaciones y tres asistencias durante su etapa en el fútbol mexicano. “La pasé muy mal; llegué a casa con mi esposa y estuve muy mal y lloré; me costó entender el por qué de la decisión”, declaró.

@nachopussetto Ignacio Pussetto mostró su disconformidad en cómo Pumas manejó su negociación

La operación entre ambas instituciones fue cuestionada por el jugador, quien manifestó haber sido marginado sin previo aviso. Según sus declaraciones, no recibió información clara sobre su situación y se enteró del movimiento a través de decisiones internas que ya estaban tomadas sin su consentimiento.

¿Qué dijo Ignacio Pussetto sobre su salida de Pumas?

Desde territorio argentino, el futbolista dio una entrevista al medio SuperDeportivo, en la que aseguró que no fue consultado sobre su traspaso. Añadió que las formas no fueron las adecuadas y que la dirigencia universitaria no comunicó de manera correcta los pasos que se iban a tomar.

A pesar de haber iniciado la pretemporada como titular, fue excluido del primer equipo sin previo aviso. Según explicó, fue apartado de las prácticas grupales y relegado a entrenamientos en gimnasio, incluso cuando el campo de entrenamiento estaba disponible.

Las declaraciones del exjugador de Pumas apuntaron también a una falta de sensibilidad en la gestión de su salida. En ese sentido, explicó que la forma en la que se le comunicó el movimiento le generó un impacto emocional significativo (estando al borde de llorar), destacando que vivió momentos de malestar personal luego de ser informado de su baja.

¿Cuál fue el rol de Ignacio Pussetto en el traspaso a Independiente?

El pase a Independiente de Avellaneda se concretó como parte de la llegada de Angulo al equipo mexicano. El club argentino recibió, además de una compensación económica, la totalidad de los derechos del atacante. Este detalle fue uno de los factores que provocaron la molestia del delantero, al considerar que no se le informó con antelación ni se respetó su posición contractual.

Con su regreso al fútbol sudamericano, Pussetto buscará establecer continuidad en la Liga Profesional de Argentina, luego de una etapa en la Liga BBVA MX que concluyó con cuestionamientos hacia la directiva felina y su entrenador. Sus palabras colocaron nuevamente el foco sobre las formas utilizadas en el mercado de pases por parte de instituciones de alto perfil en la región.