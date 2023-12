Nahuel Guzmán podría salir de Tigres tras 10 años de carrera

De cara al Torneo Clausura 2024 y en medio de una serie de rumores durante el mercado de invierno para los equipos de la Liga BBVA MX, tal parece que en Tigres se acerca el final de una época.

Luego de 10 años defendiendo los colores del conjunto de la UANL, el guardameta argentino, Nahuel Guzmán, podría salir de la institución con la que ha marcado una era. Con 10 títulos obtenidos (5 Liga BBVA MX, 4 Campeón de Campeones y 1 Liga de Campeones de Concacaf), el portero de Rosario se encuentra bajo los reflectores para salir del cuadro dirigido por Robert Dante Siboldi.

Con 37 años de edad, el ‘Patón’ es uno de los referentes de la escuadra de Nuevo León. Tras haber llegado al equipo en 2014, Nahuel Guzmán tiene un registro de 372 partidos defendiendo el arco de los Tigres y ahora, su futuro puede estar en otro club.

Recientemente, Nahuel Guzmán vio actividad en la Final del Torneo Apertura 2023, misma que los Tigres perdieron frente al Club América por marcador global de 4-1.

El equipo que busca a Nahuel Guzmán

Ahora, diversos medios especulan que el guardameta nacido en la provincia de Santa Fe podría continuar su carrera en Argentina, donde el equipo que lo vio debutar de forma profesional buscaría su regreso.

De acuerdo con los reportes, Newell’s Old Boys busca cerrar el traspaso del guardameta de Tigres, no obstante, no ha habido una oferta formal sobre la mesa.

Cabe recordar que de quedarse con el conjunto de la UANL, el ‘ Patón’ deberá cumplir con una sanción de tres partidos, pues fue expulsado durante la Gran Final y en caso de seguir bajo los tres palos de la escuadra de Nuevo León, Nahuel no tendría actividad ante León, Chivas y el Atlético San Luis.

Tigres debuta en el Torneo Clausura 2024 visitando al cuadro ‘Esmeralda’ el 17 de enero en punto de las 7:00 P.M.

