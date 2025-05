NBA: ¿quiénes ganarán las finales de conferencia, según la IA?

La NBA está llegando a su punto cúlmine en este 2025, y como es habitual, tuvimos la presencia de deportistas mexicanos, como es el caso de Jaime Jáquez Jr. representando a nuestra nación. Ahora, la final de la Conferencia Este la juegan New York Knicks vs. Indiana Pacers, mientras que Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves es la final de la Conferencia Oeste. A falta de muy poco para conocer la final por el anillo, le consultamos a la inteligencia artificial sobre quiénes serán los ganadores de conferencia y ChatGPT escogió a los Knicks y a Thunder. ¿Por qué?

Según el análisis realizado por la IA, los Knicks, quienes regresan a jugar una final de conferencia tras 25 años , cuentan con Jalen Brunson, quien ha sido clave en momentos decisivos y fue nombrado Jugador Más Clutch del Año. Además, ChatGPT menciona que el equipo de New York tiene la ventaja de localía y una motivación extra tras eliminar a los campeones defensores, los Boston Celtics, por esta razón son los favoritos.

X: @okcthunder, @nyknicks Los Knicks y el Thunder son los favoritos a ganar las finales de conferencia de la NBA.

Por otra parte, la inteligencia artificial asegura que Thunder vencerá a los Timberwolves en la otra final, sobre todo por contar con Shai Gilgeous-Alexander en su equipo, quien los ha liderado con actuaciones destacadas. Cabe destacar que el canadiense viene de ser elegido el MVP de la temporada regular en la NBA. Además, ChatGPT menciona que Thunder terminó la temporada regular con 68 victorias, la mejor marca de la liga, por lo que según su pronóstico, llegarán a la gran final ante los Knicks.

De todas formas, hay que destacar que la inteligencia artificial de ChatGPT no tiene la capacidad de predecir el futuro ni saber los acontecimientos que se vendrán más adelante, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su increíble capacidad de análisis y a su extensa base de datos e información. ¿Será que la IA le atinará en los resultados?

¿Quiénes son los favoritos a ganar las finales de conferencia de la NBA, según apuestas?

Por el lado de los Knicks vs Pacers, los de New York son los favoritos para ganar la serie con una línea de -150 en DraftKings, lo que implica una probabilidad implícita de aproximadamente 60%. Si bien el volumen de apuestas está bastante equilibrado, los Knicks han recibido el 78% del dinero total apostado, lo que sugiere una mayor confianza por parte de los apostadores en Nueva York.

Por otra parte, en el partido de Thunder vs Timberwolves, el Thunder es ampliamente favorito para ganar la serie con una línea de -330 en DraftKings, lo que representa una probabilidad implícita de aproximadamente 76%.