Amenazan de muerte a LeBron James en las redes sociales

La estrella de los Lakers de los Ángeles, LeBron James, fue amenazado de muerte por el usuario de redes sociales @witness.kevin.durant, quien publicó la imagen de una pistola acompañada del siguiente mensaje: “El jueves 19 de febrero iré al partido entre Nets vs Lakers. Tomaré esta pistola y dispararé a LeBron James en la cabeza. Has sido advertido”.

Poco tiempo después y tras haber despertado la atención de los medios de comunicación, prensa internacional y de muchos usuarios de redes sociales que reportaron este incidente, @witness.kevin.durant borró el mensaje para manifestar una disculpa pública: “Me gustaría disculparme por amenazar a LeBron como una broma. Me he dado cuenta de que cosas como estas no son bromas y pueden tomarse muy en serio. Tengo más de 500 respuestas después de convertirme en privado porque alguien lo publicó por medio de la red social, Twitter. Todos pueden odiarme todo lo que quieran, pero realmente me disculpo y si pudiera retroceder en el tiempo y pensar antes de publicar algo así, lo haría”.

Con 36 años cumplidos, LeBron James goza una de sus mejores temporadas en la NBA, El Rey promedia estadísticas de 23.9 puntos, 8.8 rebotes y 7.4 asistencias por partido, otorgando a los Lakers uno de sus mejores arranques en los últimos años con una marca de 6-2, la segunda mejor de la presente temporada.

Ni LeBron ni la NBA han respondido esta amenaza de muerte

Hasta el momento El Rey se ha mantenido al margen de esta agresión que el propio usuario calificó como una mala broma; tampoco la NBA he emitido algún comunicado, aunque se espera que el próximo 19 de febrero, cuando Lakers visiste a Nets, se refuercen las medidas de seguridad, en un partido que además del morbo deportivo por ver el enfrentamiento entre LeBron James y Kevin Durant, tendrá como el recuerdo la amenaza que terminó siendo una mala broma, hacía LeBron James.