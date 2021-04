Leyenda de la NBA lanza fuerte crítica a LeBron James

Si bien es cierto que el talento de LeBron James lo tiene en la cima de la NBA, también es verdad que tiene muchos detractores. No por su juego, no por sus aportaciones a la sociedad afroamericana, ni por decir alguna vez que es el mejor basquetbolista de todos los tiempos, y el último en añadirse a esta lista de críticos, es el legendario ‘Dr. J’, Julius Erving.

LeBron James es perseguido por la sombra de los ‘Súper equipos’. Una tendencia que tiene una distendida historia en la NBA, pero que está muy fresca desde que ‘El Rey’ montó un show televisivo para anunciar que jugaría en el Miami Heat junto a Dwyane Wade y Chris Bosh.

Desde entonces LeBron ha sido capaz de conquistar 4 títulos de la NBA, dos con Miami, uno con Cleveland y otro con los Lakers, ganándose así un lugar entre los mejores de todos los tiempos.

Pero LeBron no es santo de la devoción de algunas leyendas de la NBA, tal es el caso del emblemático ‘Dr. J’, quien maravilló al mundo en el concurso de clavadas de 1976, siendo precursor de un lance violento hacia la canasta, casi desde la línea de tiros libres.

Julius Erving no se mordió la lengua y tras ser preguntado por sus jugadores favoritos de todos los tiempos, armó dos quintetas: “Mi primer equipo está integrado por Oscar Robertson, Jerry West, Wilt Chamberlain, Bill Russell y Elgin Baylor”.

En su segundo equipo ‘Dr. J’ puso a Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar. Pasando de Kobe Bryant, pero también de LeBron James.

“Mucha gente me va a cuestionar por no incluir en estos equipos a LeBron James, es una locura ponerlo en un tercer equipo”, manifestó el ex jugador de 71 años de edad.

“Pero él (LeBron) es el tipo que sido campeón comandando a ‘súper equipos’, afirmó ‘Dr. J.’, quien elaboró esta lista basado en jugadores con los que compitió o que miró en algún momento de su vida en la televisión.

Mientras crece el legado de LeBron James, quien se ha perdido 12 de los últimos 20 partidos de los Lakers por una lesión en el tobillo, otras voces reclaman la nueva era de los ‘súper equipos’, algo que quizás siempre ha existido, pero que probablemente se ha hecho más evidente en los últimos años.

¿Qué época de la NBA será la más interesante o la más justa?