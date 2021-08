Necaxa busca hundir a Chivas en Guadalajara

Los Rayos del Necaxa se encuentran motivados tras acumular dos victorias consecutivas en el torneo y este sábado se miden ante unas Chivas que les urge sacar puntos a como de lugar, pues no ganan desde la Jornada 2, a pesar de ello el conjunto hidrocálido sabe que jugar ante un equipo como el Guadalajara representa un gran reto.

Para el lateral Alonso Escoboza enfrentar a un equipo de los llamados grandes del futbol mexicano pueden ser un trampolín que los catapulte a una buena racha.

“El equipo está muy contento, queremos seguir por ese camino se siente muy bien estar ganando, aunque no tuvimos un buen arranque, sabíamos que li podíamos hacer bien, nos hablamos y dijimos que este equipo no había sido el mismo en la pretemporada, después no se nos daban los resultados como hasta ahora y ahora estamos muy felices, evidentemente”, aseguró Alonso Escoboza.

Además el defensor de 28 años fue contundente y le mando un mensaje claro a la afición de Necaxa de cara al partido ante Los Rojiblancos en Guadalajara.

“Espero un partido muy difícil, por lo que ellos están jugando, no han ganado este torneo, ellos quieren ganar, nosotros debemos salir a hacerlo de la mejor manera posible y estar muy atentos, traemos una muy buena racha y el objetivo de seguir ganando no nos podemos confiar ni echar para atrás, sabemos que son jugadores buenos y si nos dormimos nos pueden pasar por encima”.

Escoboza no se olivda de Vucetich

Por último, el lateral se refirió al mal momento de Chivas y como lo padece Manuel Vucetich, quien lo dirigió en el Querétaro.

“Siento un poco de tristeza, porque lo conozco cuando estuve en Querétaro, pero se que yo soy un profesional tengo que dar lo mejor de mí para que este equipo, para que el equipo gane, pero pues sí a mí me fue muy bien, cuando él estuvo al mando en Querétaro me ayudó mucho a seguir creciendo como futbolista y persona”.