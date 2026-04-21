Necaxa vs Chivas EN VIVO y GRATIS, Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremenda semana media! Disfruta completamente en vivo el partido entre Necaxa vs Chivas correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Victoria, en lo que será el mejor partido de esta fecha.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México este miércoles 22 de abril.

El Volcán, será el escenario en donde el Rebaño Sagrado buscará asegurar el liderato general del torneo, mientras que Necaxa tiene una última esperanza de clasificar a Liguilla.