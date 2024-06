Lo que necesitan las selecciones del Grupo C para avanzar a octavos de final EURO 2024

La selección de Inglaterra encara la última jornada del grupo C de la Eurocopa 2024 con la seguridad de que depende de sí misma, con la validez de un empate contra Eslovenia para seguir adelante o incluso menos, si Dinamarca no gana a Serbia en el otro enfrentamiento de este día dentro de este cuarteto.

INGLATERRA (Primero, 4 puntos)

- Es primera de grupo si gana Eslovenia o si empata y Dinamarca no vence a Serbia. En el caso de que Dinamarca ganara a Serbia e Inglaterra igualara con Eslovenia, la primera posición se decidiría por la diferencia general de goles entre daneses y británicos.

- Es segunda de grupo si empata y Dinamarca gana.

- Es tercera de grupo si pierde con Eslovenia y Dinamarca vence a Serbia.

DINAMARCA (Segundo, 2 puntos)

- Es primera de grupo si gana a Serbia, Eslovenia vence a Inglaterra y Dinamarca tiene mejor diferencia de goles que el conjunto capitaneado por Jan Oblak. También si vence a Serbia e Inglaterra solo empata.

- Es segunda de grupo si gana a Serbia y Eslovenia no vence a Inglaterra.

- Es tercera de grupo si empata con Serbia y Eslovenia gana a Inglaterra.

- Es última de grupo si pierde con Serbia y Eslovenia puntúa ante Inglaterra. O si Eslovenia cae por menos goles que ella.

ESLOVENIA (Tercero, 2 puntos)

- Es primera de grupo si vence a Inglaterra y tiene mejor diferencia de goles que Dinamarca en el caso de que venza a Serbia.

- Es segunda de grupo si empata con Inglaterra y Dinamarca empata con Serbia, pero la supera en la diferencia general de goles.

- Es tercera de grupo si empata con Inglaterra y Dinamarca gana a Serbia; o si pierde con Inglaterra, pero Serbia no vence a Dinamarca.

- Es última de grupo si pierde con Inglaterra y Serbia gana o empata con Dinamarca.

SERBIA (Cuarto, 1 punto)

- Sin opción de ser primera de grupo, sería segunda si gana a Dinamarca y Eslovenia no vence a Inglaterra.

- Es tercera de grupo si gana a Dinamarca y Eslovenia vence a Inglaterra.

- Es última de grupo si pierde con Dinamarca.

¿Cómo y dónde ver los partidos de los Grupos C de la EURO 2024?

