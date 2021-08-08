Nelly Korda y Xander Schauffele en el olimpo del golf | Tokyo 2020

Estados Unidos es el país el cual se coronó en el golf olímpico tanto en la categoría varonil con Xander Schauffele, como en la femenil con Nelly Korda. Así como esta disciplina llegó a su fin, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 también están por terminar.

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Golf en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

El Club de Campo de Kasumigaseki, un club privado en Saitama, ubicado a cincuenta kilómetros al noroeste de Tokio fue el recinto testigo donde los golfistas profesionales entregaron el alma en la búsqueda de las codiciadas preseas.

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Xander Schauffele, ganador de la medalla de oro con 266 golpes totales, Par -18, venció a las condiciones climáticas y a sus contrincantes para posicionarse en el podio olímpico el pasado primero de agosto de 2021. El estadounidense con este triunfo olímpico ha ascendido a la cuarta plaza de la Clasificación Mundial, 7.42.

Desde 1900, Schauffele, logra el primer oro golfístico para Estados Unidos. En el regreso de esta disciplina al programa de los Juegos Olímpicos, en 2016, Justin Rose, fue el primer ganador.

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En lo que respecta a Nelly Korda, quien se llevo la presea de oro y finalizando con 267 golpes, Par -17, en la categoría femenil, también tuvo que enfrentar una pausa critica por cuestiones climatológicas. Pero una vez que realizó su regreso al terreno de juego, cerro la última y cuarta ronda en T1.

Korda, a sus 23 años de edad ya acumula seis títulos del circuito de la LPGA Tour, uno obtenido en el circuito europeo y otro más en el Symetra Tour. La estadounidense lleva este oro olímpico a la suma de su primer Major en el Campeonato de la PGA.

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