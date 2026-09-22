New York Giants vs Los Angeles Rams: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO el resultado HOY lunes 21 de septiembre de la transmisión del Monday Night Football, partido de la Semana 2 de la NFL temporada 2026; marcador por internet, en línea y en directo

La actividad de la Semana 2 de la NFL concluye este lunes 21 de septiembre con el juego entre New York Giants en contra de Los Angeles Rams en el Monday Night Football. El SoFi Stadium de Inglewood, California, será el escenario en donde se enfrentarán estos dos equipos que comienzan su andar en la Temporada 2026 con diferentes realidades.

Te puede interesar: La Fecha FIFA pone de cabeza a la Liga BBVA MX: dos partidos de la Jornada 10 cambian de horario