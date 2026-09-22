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New York Giants vs Los Angeles Rams: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO el resultado HOY lunes 21 de septiembre de la transmisión del Monday Night Football, partido de la Semana 2 de la NFL temporada 2026; marcador por internet, en línea y en directo

El Monday Night Football de la NFL enfrenta a los Ramos en contra de Giants

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Escrito por: Francisco Fernández

La actividad de la Semana 2 de la NFL concluye este lunes 21 de septiembre con el juego entre New York Giants en contra de Los Angeles Rams en el Monday Night Football. El SoFi Stadium de Inglewood, California, será el escenario en donde se enfrentarán estos dos equipos que comienzan su andar en la Temporada 2026 con diferentes realidades.

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