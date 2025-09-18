Newcastle vs Barcelona: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 1 de la UEFA Champions League, hoy 18 de septiembre; marcador online.

Día especial para todos los aficionados del FC Barcelona y del Newcastle United en su debut en la presente UEFA Champions League. Partidazo para cerrar la primera jornada del certamen internacional y con un ingrediente extra; el regreso del club inglés al torneo europeo más importante a nivel de clubes.

Por parte del club blaugrana, la gran duda es si jugará su gran estrella; Lamine Yamal. El extremo español se resintió tras los juegos de la fecha FIFA y ya se perdió el juego contra el Valencia de liga. Por otro lado, los de St. James Park buscarán dar un a gran actuación ante su gente y dar un batacazo en la Champions League.