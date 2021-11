Neymar “exhibió” a sus compañeros del PSG, Messi y a Mbappé

El París Saint Germain logró algo que, gran parte del planeta futbol, quería ver: juntar a Lionel Messi con Neymar y Kylian Mbappé. Por ahora, el tridente de lujo no ha dado los frutos que se esperaban, Messi no ha metido gol en la Ligue 1 por ejemplo, pero genera mucho interés en el mundo y siempre se espera que Pochettino los ponga juntos en la cancha.

También existe un morbo por conocerlos más a fondo, y Neymar reveló detalles sobre sus compañeros de ataque.

El crack brasileño otorgó una entrevista para el canal de Youtube Oh my goal, pero la charla con dicho medio de comunicación tenía una condición muy particular: las únicas posibles respuestas eran los nombres de ellos tres. Es decir que Neymar no podía decir otra cosa que no fuera Messi, Mbappé o Neymar. Fueron 14 preguntas las que se le plantearon al ex de Santos, las respondió todas y de esa manera expuso cómo son estos tres fuera de serie.

El sistema fue muy sencillo, a Neymar se le cuestionó, por ejemplo, por quién es el más divertido de los tres. En el cuestionario se incluían cuestiones deportivas y también de la vida personal y, quien salió peor parado fue el campeón del mundo con Francia.

Para Neymar, Messi es el mejor

Su gran amigo Lionel Messi no fue castigado en ningún caso. Todo fueron elogios para su gran amigo, y es que Messi lo destacó como el que hace cosas más impresionantes en los entrenamientos, también como el mejor cobrador de penales de los tres y también destacó la cabeza sin especificar si se refería a la manera en que remata con la testa o a su fortaleza mental.

Mbappé fue elogiado, pero también salió raspado. Y es que del galo de 22 años dijo que es al que mejor le va con las mujeres (al Messi estar casado no competía), pero también aseguró que es el que peor se viste de los tres y el que peor look tuvo a lolargo del tiempo, y es que para Neymar fue peor cuando Mbappé se tiñó el pelo de verde por encima del Messi rubio y de él cuando tuvo el pelo rosa.

Mientras que de sí mismo, aseguró que es el más divertido, el que mejor canta, el que tira más túneles y el más sensible de los tres. En cuanto a quien habla mejor francés entre él y Messi aseguró que él, pero especificó que es porque lleva más tiempo en Francia y Messi apenas llegó.

En el resto de las preguntas, más enfocadas en lo deportivo dejó claro que los tres son iguales. Pero la más llamativa fue cuando le preguntaron que quién anotaría gol en la final de la Champions de este año y Neymar, sin tapujos, dijo que los tres van a meter gol y que se impondrán 3 a 1 ante el rival que sea.