Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png

Temporada 2026 NFL: Dónde VER EN VIVO la Semana 8 | Días y horarios

La NFL sigue su curso y hemos llegado a la mitad de la temporada regular, por lo que es interesante conocer más respecto a la Semana 8. ¿Estás listo?

nfl-donde-ver-semana-8-partidos-horarios.jpg
|X: Dallas

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Semana 8, correspondiente a la temporada 2026 - 2027 de la NFL, finalmente ha llegado. Por tal motivo, en Azteca Deportes te revelamos todos los detalles en torno a los juegos que se llevarán a cabo este fin de semana, así como a los horarios de cada uno de los compromisos.

7 momentos NFL Semana 12

Será durante este jueves 29 de octubre que la NFL comenzará con la Semana 8 a través de un auténtico duelo de poder a poder. Posteriormente el futbol americano volverá para el domingo 1° de noviembre para, así, terminar con el clásico Monday Night Football del 2 de noviembre.

¿Qué equipo es el mejor de la temporada 2026 de la NFL hasta ahora?

Tal y como los pronósticos habían adelantado, la Conferencia Americana de la NFL vuelve a ser la protagonista luego de un par de temporadas de espera pues, durante esta campaña, dos equipos cuentan con un historial de 5-1, siendo estos los Chiefs de Kansas City y los Bills de Buffalo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Del otro lado de la moneda las cosas no son tan distintas, pues la Conferencia Nacional desea demostrar que aún tiene las cualidades suficientes para destacar en la NFL a través de los Vikingos de Minnesota y los 49ers de San Francisco, instituciones que cuentan con marcas de 6-0 y 6-1, respectivamente.

¿Cómo se disputará la Semana 8 de la NFL?

  • Packers vs Panthers | Domingo 1 de noviembre | 18:15 horas | NFL Games Pass.
  • Cowboys vs Cardinals | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | NFL Games Pass.
  • Jaguars vs Colts | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | NFL Games Pass.
  • Steelers vs Browns | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | NFL Games Pass.
  • Buccaneers vs Falcons | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | NFL Games Pass.
  • Bills vs Ravens | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | NFL Games Pass.
  • Lions vs Vikings | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | NFL Games Pass.
  • Jets vs Raiders | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | NFL Games Pass.
  • Bengals vs Titans | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | NFL Games Pass.
  • Rams vs Chargers | Domingo 1 de noviembre | 15:05 horas | NFL Games Pass.
  • Dolphins vs Patriots | Domingo 1 de noviembre | 15:25 horas | NFL Games Pass.
  • Broncos vs Chiefs | Domingo 1 de noviembre | 15:25 horas | NFL Games Pass.
  • Commanders vs Eagles | Domingo 1 de noviembre | 19:20 horas | NFL Games Pass.
  • Seahawks vs Bears | Lunes 2 de noviembre | 19:15 horas | NFL Games Pass.
Tags relacionados
Notas - Ritual NFL

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

CONFERENCIA DE PRENSA CANELO VS MBILLI .jpeg

Box Azteca| Canelo Álvarez vs Christian M’bili Conferencia de Prensa

12:00 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
VASCO DA GAMA VS FLAMENO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Vasco vs Flamengo

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
CEREMONIA DE PESAJE CANELO VS MBILLI.jpeg

Box Azteca| Canelo Álvarez vs Christian M’bili Ceremonia de Pesaje

12:00 p. m.
30 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
30 OCT
CHAPECOENSE VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

4:55 p. m.
30 OCT
JUÁREZ VS QUERÉTARO LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro Live Previo

5:55 p. m.
30 OCT
JUÁREZ VS QUERÉTARO FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro EN VIVO

6:46 p. m.
30 OCT
PUEBLA VS PUMAS FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Pumas

9:01 p. m.
30 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
30 OCT
CANELO ÁLVAREZ VS MBILLI FECHA .jpeg

Box Azteca |Canelo Álvarez vs Christian M’bili Live Previo

9:55 a. m.
31 OCT
CANELO ÁLVAREZ VS MBILLI FECHA .jpeg

Box Azteca | Canelo Álvarez vs Christian M’bili

11:01 a. m.
31 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:50 p. m.
2 NOV