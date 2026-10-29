Temporada 2026 NFL: Dónde VER EN VIVO la Semana 8 | Días y horarios

La Semana 8, correspondiente a la temporada 2026 - 2027 de la NFL, finalmente ha llegado. Por tal motivo, en Azteca Deportes te revelamos todos los detalles en torno a los juegos que se llevarán a cabo este fin de semana, así como a los horarios de cada uno de los compromisos.

7 momentos NFL Semana 12

Será durante este jueves 29 de octubre que la NFL comenzará con la Semana 8 a través de un auténtico duelo de poder a poder. Posteriormente el futbol americano volverá para el domingo 1° de noviembre para, así, terminar con el clásico Monday Night Football del 2 de noviembre.

¿Qué equipo es el mejor de la temporada 2026 de la NFL hasta ahora?

Tal y como los pronósticos habían adelantado, la Conferencia Americana de la NFL vuelve a ser la protagonista luego de un par de temporadas de espera pues, durante esta campaña, dos equipos cuentan con un historial de 5-1, siendo estos los Chiefs de Kansas City y los Bills de Buffalo.

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"You're all tight ends today." So much joy came from Tight Ends and their friends on National Tight Ends day ❤️ https://t.co/OXmo7KtuyB — NFL (@NFL) October 27, 2026

Del otro lado de la moneda las cosas no son tan distintas, pues la Conferencia Nacional desea demostrar que aún tiene las cualidades suficientes para destacar en la NFL a través de los Vikingos de Minnesota y los 49ers de San Francisco, instituciones que cuentan con marcas de 6-0 y 6-1, respectivamente.

¿Cómo se disputará la Semana 8 de la NFL?