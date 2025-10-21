NFL: Dre Greenlaw, suspendido con Denver Broncos por amenazar a un árbitro

Dre Greenlaw, linebacker de los Denver Broncos, se perderá el partido de la Semana 8 de la NFL luego de que se reportará que amenazó a uno de los árbitros del partido en donde su equipo enfrentó a los New York Giants este domingo 19 de octubre

Dre Greenlaw, linebacker de Denver, suspendido por amenazar a referee

Dre Greenlaw recibirá un partido de suspensión sin goce de sueldo por conducta antideportiva, luego de que se reportara que persiguió al referee Brad Allen y lo amenazó verbalmente antes de salir del campo, de acuerdo con un comunicado de la NFL.

El jugador de Denver habría violado la Regla 12, Sección 3, Artículo 1, Apartado B, que castiga la conducta antideportiva por uso de lenguaje o gestos abusivos, insultantes y amenazantes en contra de un oponente, compañeros, oficiales y representantes de la NFL.

Dre Greenlaw apelará castigo

Por su parte, Greenlaw señaló que apelará la suspensión para poder disputar el próximo partido con los Denver Broncos ante Dallas Cowboys por la Semana 8

El linebacker se había perdido las primeras semanas de la temporada debido a una lesión en el muslo.

Dre Greenlaw, egresado de la Universidad de Arkansas, firmó un contrato con Denver Broncos por tres temporadas al inicio de este año por 31.5 millones de dólares proveniente de San Francisco 49ers.

