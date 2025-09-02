NFL: Eagles a defender su campeonato y Mahomes con hambre de revancha

La espera terminó. Siete meses después de que los Philadelphia Eagles conquistaran el Super Bowl en Nueva Orleans, la NFL regresa este jueves con una temporada cargada de ilusiones, rivalidades y figuras que prometen escribir nuevas páginas de historia en el emparrillado.

Los actuales campeones, liderados por Jalen Hurts, abrirán el telón en casa contra sus rivales de división, los Dallas Cowboys, en un duelo que promete emociones desde la primera patada.

Pero la verdadera expectativa recae en Patrick Mahomes y sus Kansas City Chiefs, quienes debutarán el viernes buscando venganza tras la derrota en el último Super Bowl.

Mahomes, Allen y Jackson: la lucha por el trono

Patrick Mahomes, triple campeón de la NFL, llega con sed de revancha tras ver frustrada la posibilidad de un triplete de títulos.

En la última campaña lanzó para 3,928 yardas y 26 pases de anotación, números que lo mantienen como uno de los mariscales más dominantes de la liga. Junto a Travis Kelce, intentará consolidar la dinastía de los Chiefs.

Sin embargo, la competencia no se queda atrás. Lamar Jackson, MVP en 2019 y 2023, sumó 4,172 yardas y 41 touchdowns en 2024, aunque se quedó corto en playoffs frente a los Bills de Josh Allen.

Este último, con 3,700 yardas por aire y doce anotaciones terrestres, también quiere romper el muro de Kansas City para alzar por primera vez el Vince Lombardi.

Más atrás, pero con hambre de revancha, aparece Joe Burrow y sus Cincinnati Bengals, que cerraron la campaña pasada con siete triunfos seguidos y quedaron a un paso de la postemporada.

Rodgers renace en Pittsburgh

Una de las grandes novedades del curso será Aaron Rodgers con los Pittsburgh Steelers. El cuatro veces MVP dejó a los Jets para encabezar un proyecto que busca devolver a la franquicia a la élite de la NFL.

Con 42 años en diciembre, Rodgers aporta experiencia a un equipo que lleva 21 temporadas consecutivas con récord positivo, aunque sin victorias de playoffs desde 2017.

Además, jóvenes mariscales como Brock Purdy (49ers), Jared Goff (Lions) y Jordan Love (Packers) también buscarán dar el salto y robarse los reflectores en la NFL.

La mesa está puesta: los Eagles defienden su reinado, Mahomes busca venganza, y una nueva generación de quarterbacks promete convertir esta temporada en un espectáculo imperdible para los fans de México y Latinoamérica.