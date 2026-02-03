La estrella que jugará el Super Bowl que aprendió español en una app y muchos latinos esperan verlo brillar

El domingo 8 de febrero será un día especial para la NFL, ya que se celebrará el Super Bowl LX que tendrá como protagonistas a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks . Una de las estrellas del encuentro será Eric Saubert, tight end que juega para los de Washington y que, curiosamente, sabe hablar el idioma español gracias a una aplicación móvil con la cual estuvo practicando.

En la previa del Super Bowl 2026 , Saubert fue interceptado por un periodista español, quien se llevó la sorpresa: “¿De dónde eres?”, fue lo que el jugador le preguntó al corresponsal antes de iniciar con las preguntas. El mismo quedó sorprendido y le contestó: “¿Hablas español?”, a lo que contestó: “Un poco. Estoy practicando”.

Eric Saubert aprendió español gracias a Duolingo|Crédito: Eric Saubert / IG

En este contexto, el periodista del diario AS le consultó a Eric si estaba tomando clases de español, pero se llevó una nueva sorpresa al conocer que el jugador aprendió parte del idioma mediante una aplicación móvil: “Estudié en la escuela hasta los 8 años. Hoy estudio en Duolingo”, manifestó Saubert.

De todos modos, el jugador de los Seahawks reveló que no le gusta la aplicación: “No me gusta Duolingo, necesito otra app”. Posteriormente, el corresponsal le recomendó que viaje a España para poder tener un mayor conocimiento del idioma; Saubert reveló que estuvo presente en Barcelona el año pasado.

Eric Saubert y su equipo favorito de futbol

Sabiendo que estuvo en Barcelona, el periodista le consultó a Eric si era fanático del equipo de la ciudad (FC Barcelona), pero aseguró que no tiene preferencia por ningún equipo de futbol. No obstante, al haber tenido su infancia en Chicago, afirmó que le va al Chicago Fire de la MLS: “Así que el Chicago Fire es mi equipo”, sentenció.

¿A qué hora es el Super Bowl LX?

La edición número 60 del Super Bowl se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero a las 17:30 horas (tiempo Centro de México). Los Patriots y Seahawks se verán las caras en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el corazón del Silicon Valley. Será la segunda vez en la historia que esta sede ocupará el evento tras la edición del año 2016.