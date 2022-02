Los 5 mejores prospectos de la agencia libre de la NFL

Jameis Winston – Quarterback

El gran problema de Winston es que su llegada a la NFL generó demasiadas expectativas, las cuales no pudieron ser cubiertas desde entonces. La primera selección global del draft 2015, tuvo buenas temporadas en Tampa Bay, incluso en 2019 logró superar las 5,000 yardas. Aún así, las intercepciones lo han castigado a lo largo de sus siete años como profesional, tanto que en los cinco años que pasó con los Buccaneers, lanzó 88 intercepciones, 30 de ellas en su último año con los de la Florida.



A pesar de ello, el año pasado con New Orleans, Jameis mejoró en ese departamento, lanzando únicamente tres intercepciones y 14 pases de touchdown. El gran problema esta campaña llegó en la víspera de Halloween cuando se rompió los ligamentos cruzados y terminó por perderse el resto del certamen, asunto por el que todavía no se conoce cuál será su futuro inmediato dentro de la NFL.

Allen Robinson – Wide Receiver

Una de las grandes interrogantes para la siguiente temporada, es el actual receptor de Chicago Bears. Si bien es cierto que el año pasado tuvo una baja de rendimiento con 38 recepciones, 410 yardas y un solo touchdown. Parece ser que el receptor de 28 años de edad, todavía tiene elementos importantes que aportar en esta liga. Sus temporadas 2019 y 2020 fueron de más de 1,000 yardas con 7 y 6 touchdowns respectivamente, y a eso le sumamos que Chicago viene de muy malas temporadas, las cuales han afectado su rendimiento. Allen podría revalorarse en esta agencia libre.

Cordarrelle Patterson – Running Back / Wide Receiver

Uno de los jugadores más sorprendentes de la temporada 2021. Este año, Patterson salió a resaltar como una de las herramientas más dinámicas de toda la liga. Si bien es cierto que nunca tuvo mayor injerencia en la ofensiva de sus equipos, siempre fue un elemento a considerar en la unidad de equipos especiales. Sin embargo, en esta nueva etapa con Atlanta, Cordarrelle se convirtió en una amenaza tanto por tierra, como por aire, al sumar 618 yardas y 6 touchdowns como corredor; 548 yardas y 5 anotaciones como receptor. Definitivamente el mejor jugador ofensivo de su equipo. Asunto por el que se especula bastante en torno a su futuro inmediato.

Von Miller – Linebacker

Tras haber ganado su segundo anillo de Super Bowl , Miller es agente libre sin restricciones para este periodo, y la gran interrogante es: ¿se quedará largo rato con los LA Rams? Es un hecho que tiene los argumentos, el gran problema del equipo es el tope salarial y la gran cantidad de talento que tiene, el cual debe de ser remunerado. Recordemos que el ex de los Denver Broncos se lesionó el tobillo en 2020, asunto por el cual se perdió toda la temporada. Este año fue transferido a Los Angeles, en donde logró sumar 4 capturas de quarterback en postemporada, 2 de ellas ante Cincinnati en el Super Bowl LVI.

Jadeveon Clowney – Defensive End

Desde su salida de Houston, el caminar del jugador de 29 años de edad ha sido de subidas y bajadas. Recordemos que el jugador de la Universidad de South Carolina fue la primera selección global en el draft del 2014, y tras pasar 5 años en los Texans, terminó por pasar a Seattle, Tennessee y Cleveland por un año nada más en cada una de las franquicias, asunto por el que su movimiento para la campaña 2022 es de gran interés para los aficionados. El año pasado logró 9 capturas y 32 presiones al quarterback rival en 14 compromisos. Definitivamente un jugador que muchos equipos no querrán dejar pasar.