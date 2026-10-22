Temporada 2026 NFL: Dónde VER EN VIVO la Semana 7 | Días y horarios
La NFL finalmente ha llegado a la Semana 7 de competición, motivo por el cual luce interesante conocer todos los detalles al respecto de este fin de semana.
Este jueves 22 de octubre los amantes del futbol americano en México y el resto del mundo disfrutarán de la Semana 7 correspondiente a la temporada 2026 de la NFL, motivo por el cual no está de más conocer todos los detalles respecto a los compromisos que se vivirán este fin de semana.
7 momentos NFL Semana 12
Tal y como normalmente sucede con la NFL, la liga presentará un juego este jueves, mientras que la gran mayoría se asentarán durante el domingo para, finalmente, dar cierre a la Semana 7 el próximo lunes. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles que debes conocer.
¿Quiénes son los líderes de la NFL en su temporada 2026 hasta el momento?
Después de que la mayoría de instituciones hayan disputado un total de seis juegos hasta ahora, vale decir que las sorpresas han estado al por mayor y, al menos en la Liga Americana, son los Bills, los Browns, los Jaguars y los Chiefs quienes dominan en sus propias conferencias.
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Which team will get the first dub of Week 7? 👀 NEvsCHI – Thursday 8:15pm ET on Prime Video Stream on @NFLPlus https://t.co/9wsp5MCxBm— NFL (@NFL) October 21, 2026
En el apartado de la Liga Nacional las cosas también están que arden, pues mientras los Giants y los Vikings dominan a sus rivales en la Zona Este y Norte, los Panthers y los 46ers hacen lo propio en el Sur y Oeste, por lo que, ahora mismo, son los candidatos al Super Bowl.
¿Cómo se jugará la Semana 7 de la NFL? Días, horarios y dónde ver
- Bears vs Patriots | Jueves 22 de octubre | 18:15 horas | NFL Game Pass.
- Saints vs Steelers | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas | NFL Game Pass.
- Panthers vs Buccaneers | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas | NFL Game Pass.
- Jets vs Dolphins | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas | NFL Game Pass.
- Texans vs Giants | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas | NFL Game Pass.
- Ravens vs Bengals | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas | NFL Game Pass.
- Titans vs Browns | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas | NFL Game Pass.
- Vikings vs Colts | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas | NFL Game Pass.
- Falcons vs 49ers | Domingo 25 de octubre | 11:00 horas | NFL Game Pass.
- Cardinals vs Broncos | Domingo 25 de octubre | 14:05 horas | NFL Game Pass.
- Lions vs Packers | Domingo 25 de octubre | 14:25 horas | NFL Game Pass.
- Raiders vs Rams | Domingo 25 de octubre | 14:25 horas | NFL Game Pass.
- Seahawks vs Chiefs | Domingo 25 de octubre | 18:20 horas | NFL Game Pass.
- Eagles vs Cowboys | Lunes 26 de octubre | 18.15 horas | NFL Game Pass