NFL 2025: un año de cambios históricos dentro y fuera del emparrillado

La NFL decidió dar un golpe de timón con el paquete de reformas más ambicioso en años. Entre las novedades destaca el dynamic kickoff, que tras varias pruebas fue aprobado de manera oficial.

Ahora, los touchbacks colocarán el balón en la yarda 35, lo que incentivará más regresos de patada y, con ello, jugadas espectaculares desde el arranque de cada partido.

El tiempo extra también cambia: a partir de esta temporada, ambos equipos tendrán asegurada la posesión del balón, poniendo fin a la polémica de juegos que se definían sin que una ofensiva siquiera tocara el ovoide.

Cambios de reglas que transforman el juego

En cuanto a la tecnología, el uso del sistema Hawk-Eye y un replay assist más amplio prometen reducir drásticamente las decisiones polémicas

La intención es clara: máxima precisión en las jugadas sin frenar el ritmo trepidante del juego.

Además, la NFL refuerza el mensaje de respeto y seguridad con sanciones más duras a golpes ilegales y conductas antideportivas, un paso clave para proteger a los jugadores y elevar el espectáculo.

La globalización de la NFL

Si las reformas son un hito, la expansión internacional no se queda atrás. Por primera vez en la historia, la liga disputará siete partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos.

El calendario incluye ciudades como São Paulo (Brasil), Múnich y Frankfurt (Alemania), Londres y Manchester (Reino Unido), Dublín (Irlanda) y Madrid (España).

El arribo de la NFL al Santiago Bernabéu y al histórico Croke Park es un mensaje poderoso: la NFL quiere conquistar nuevos mercados con escenarios icónicos.

El impacto económico también es gigantesco. Según estudios previos, cada partido internacional puede dejar hasta 40 millones de dólares de derrama económica en la ciudad anfitriona, con beneficios que van desde el turismo hasta los patrocinios.

En países como México, Alemania y Reino Unido, la popularidad de la NFL ha crecido más del 20% en la última década, y la venta de productos oficiales rompe récords año tras año.

La NFL no solo se expande, se consolida como un espectáculo global que ya no conoce fronteras.