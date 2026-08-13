Ni caminata, ni gimnasio: el ejercicio que puede ayudar a cuidar el corazón y mejorar la circulación

Hacer ejercicio mantiene un cuerpo saludable y más si se combina con una buena alimentación y el descanso adecuado, pues como dice Felipe Isidro, experto en longevidad: “El ejercicio no alarga la vida, pero sí...”. Hay una edad avanzada en la que ya es prioridad cuidar el corazón y la presión arterial, por lo que hay un ejercicio ideal para mejorar la circulación de la sangre, que ni el gimnasio ni la caminata te lo dan.

El practicar yoga tiene grandes beneficios para las personas, sobre todo para las de la tercera edad, ya que fomenta la respiración profunda y lenta, lo que ayuda a reducir la presión arterial en un promedio de 5 puntos después de unos meses de práctica regular, según Sat Bir Singh Khalsa, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. Mientras que José Acosta, entrenador personal, dice que “a los 45 puedes rendir como alguien de 20 años con este truco”.

Practicar yoga fomenta la respiración profunda y lenta, lo que ayuda a reducir la presión arterial.|Pinterest

Los beneficios de practicar yoga

Los expertos recomiendan realizar cualquier ejercicio o moverse durante el día, para así evitar el sedentarismo. Lo anterior, ya que el llevar una vida así podría ser el principio de desarrollar una enfermedad del corazón, la cual es la principal causa de mortalidad en Estados Unidos y diferentes países del mundo.

TE PUEDE INTERESAR:



Es por ello que un ejercicio que puedes adoptar y que puedes realizar en casa sin la necesidad de salir del hogar o pagar caros gimnasios es el yoga, que atrae grandes beneficios a los que le practican, como lo son:



Controlar los niveles de presión arterial Reducir los niveles de estrés Mejorar la calidad del sueño.

Pasos para practicar yoga por primera vez

Ahora, con las redes sociales, practicar este tipo de ejercicio es más fácil, pues hay cientos de videos de expertos que te guían con pasos fáciles. Para principiantes, es recomendable iniciar con el yoga restaurativo, ya que se centra más en respirar profundamente y usar elementos como bloques o correas para relajarse.

Posterior a este tipo de yoga puedes practicar uno de más intensidad como es el vinyasa, pero ello ya es conforme a la experiencia. Lo primordial es comenzar a practicarlo, a fin de tener una mejor respiración y postura, pero sobre todo, un corazón sano.