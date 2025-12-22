14 fotos de Lionel Messi que puedes usar como fondo de pantalla y son de buena calidad
Si estás buscando cambiar tu fondo de pantalla y eres fanático del astro argentino, no te querrás perder estas imágenes de alta calidad para tu celular
El 2025 ha sido, sin lugar a dudas, el año en que Lionel Messi terminó de conquistar el territorio norteamericano. Con la mirada puesta en el horizonte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —donde México será protagonista— , el astro argentino sigue regalando postales que trascienden el terreno de juego. No es solo futbol; es la estética de un legado que parece no tener fecha de caducidad.
Para el aficionado que busca llevar la magia del '10' más allá de los noventa minutos , la calidad de la imagen es innegociable. Ya sea capturando su icónica celebración con el Inter Miami tras ser campeón de la MLS o su gesto de liderazgo con la Selección Argentina en las eliminatorias sudamericanas, cada píxel cuenta una historia de vigencia y talento puro.
En esta entrega, hemos realizado una curaduría visual exclusiva con las mejores imágenes en alta resolución. Desde tomas minimalistas ideales para pantallas de bloqueo hasta capturas en 4K y Full HD que resaltan cada detalle de la última tecnología deportiva, aquí encontrarás el fondo de pantalla ideal para tu dispositivo.
A continuación, presentamos nuestra selección de 14 fotos de Lionel Messi optimizadas para smartphone, que capturan la esencia de uno de los mejores jugadores del mundo durante toda su carrera.