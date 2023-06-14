Nicaragua pide a la Concacaf que los deje jugar en la Copa Oro

Este miércoles 14 de junio de 2023, la Selección de Nicaragua le pidió a la Concacaf que los deje jugar la Copa Oro 2023 y les quite la sanción que les fue impuesta el pasado lunes 12 de junio, en la que los excluye de poder jugar en la competencia.

La sanción para la Selección de Nicaragua fue debido a que alinearon de forma indebida a un jugador nacido en Uruguay en ocho partidos . A pesar de que Richard Rodríguez Alvez, lateral del equipo, ya había obtenido la nacionalidad nicaragüense, la Concacaf determinó que aún no era elegible para formar con la selección centroamericana.

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Faltando diez días para que inicie el torneo, la Fenifut decidió mandar toda la documentación necesaria a la Concacaf para apelar el caso y poder disputar la competición de la Copa Oro 2023.

"Teniendo en cuenta la urgencia del caso y el poco margen de tiempo restante para el inicio de la competición Copa Oro 2023, a pesar de que se contaba con un plazo de hasta 5 días para presentar recursos contra las decisiones, de forma inmediata y contundente ha enviado a Concacaf toda la documentación de apelación del caso".

La Concacaf mantiene en su argumento que la alineación ilegal del jugador es una fuerte falta al reglamento de los aplicables de FIFA/Concacaf.

El reemplazo de Nicaragua en la Copa Oro

Por el momento, el conjunto de Nicaragua será reemplazado por Trinidad y Tobago en el Grupo A de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. A su vez, Antigua y Barbuda ocupará el lugar que dejó Trinidad y Tobago en la ronda preliminar de la Copa Oro.

A la espera de una respuesta de la Concacaf, el torneo se disputará como esta establecido.

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