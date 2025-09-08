Nicolás Larcamón no completó la carrera 10 km Chapultepec y lo exhiben con pruebas

En una época donde lo que importa es la foto en la línea de meta, las personas simplemente se inscriben a las distintas carreras para publicar su respectiva imagen en redes sociales. El fin de semana se hizo viral el caso de un influencer que aplicó esta técnica, pero también la hizo el técnico del Cruz Azul. ¿Nicolás Larcamón mintió en una carrera de la Ciudad de México?

¿Nicolás Larcamón mintió y no corrió la carrera de Chapultepec?

El estratega argentino de los celestes presumió en una historia de Instagram que completó la carrera de los 10 kilómetros en el Bosque de Chapultepec. Ante eso hubo reacciones positivas por la participación del técnico de Cruz Azul en dicho evento. Sin embargo, trascendió que esa fotografía no era del todo fidedigna, por lo que Larcamón la habría ‘cruzazuleado’.

Según algunas fuentes que cubrieron la carrera, el argentino no completó el circuito, pues simplemente fue a posar para la foto. Se indica que corrió unos kilómetros y pasó por su respectiva medalla. Ante esa situación, los organizadores descalificaron a este corredor y así tiraron la supuesta hazaña personal.

¿Nicolás Larcamón mintió sobre la carrera?

Ante eso, las dudas y las burlas formaron parte relevante de la tarde de domingo, donde el torneo local no tuvo actividad por la realización de la Fecha FIFA. El sitio web del evento de los 10 kilómetros de carrera en el Bosque de Chapultepec no tienen registro de que Nicolás haya corrido… y muchos aficionados decidieron creer la versión del evento.

Pero si corrió o no corrió, no le importa mucho (sino es que nada) a los aficionados celestes, que ven cómo su club marcha en la tercera posición con 17 unidades, solamente a un punto del líder. Al momento, solamente América y Rayados están arriba de ellos en la clasificatoria general.

