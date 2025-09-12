Larcamón sorprende con increíble gesto antes de la jornada 8 del Apertura 2025

Nicolás Larcamón ha tenido un torneo de ensueño con Cruz Azul. La Máquina busca su sexta victoria consecutiva y el DT argentino ha sabido superar obstáculos y mostrar la mejor cara del equipo cementero en el torneo.

Previo al arranque de esta nueva jornada en el fútbol mexicano, el estratega de Cruz Azul aprovechó para dejar un sentido mensaje a los afectados por la explosión de una pipa en Iztapalapa.

“Quería pronunciarme por el accidente que hubo en Iztapalapa para hacerle llegar mis condolencias a las familias de todas las víctimas y todos los heridos. Hacerles llegar mis condolencias, nuestros mejores deseos para que se dé la mejor manera”, dijo el técnico argentino.

Cruz Azul, cada vez mejor

Por otro lado, habló sobre el progreso del club cementero en el torneo.

“Nos queda un entrenamiento importante antes de saltar el sábado a la cancha y sabiendo que es un partido, como les decía a los chicos, muy importante para nosotros porque atrás de este se vienen dos localías. Queremos ganar este partido para lograr la sexta victoria consecutiva y a partir de ahí llegar a dos partidos en condición de local, que sabemos lo fuerte que estamos en esa condición, para seguir construyendo la fase regular que queremos construir”, afirmó Larcamón.

También aseguró que su equipo va por el liderato y espera seguir mejorando con Cruz Azul en el torneo Apertura 2025.

“Estamos muy conformes… ya no son uno, no son dos, ya son cinco partidos ganados en fila, con lo cual eso siempre es importante, sobre todo por las ambiciones máximas que tenemos. Mañana termina de completar una gran semana de preparación para afrontar un partido muy importante y confío nuevamente en que el sábado será un gran partido y que vamos a tener un gran rendimiento para traer los tres puntos. Siempre es importante, pues sería lo mismo que seguir apuntando y siendo de los mejores equipos”, sentenció Nicolás.

