El equipo al que podría llegar Nicolás Larcamón para el Apertura 2024

Nicolás Larcamón es recordado en el futbol mexicano por su paso en el club Puebla y León. El entrenador argentino es del agrado de varios clubes por su trabajo y antecedentes en el futbol mexicano.

Pumas busca a Larcamón

Uno de los clubes que podría hacerse con los servicios del estratega argentino, sería Pumas. En el cuadro felino no convence del todo el proyecto de Gustavo Lema y tras la eliminación ante Cruz Azul estarían sondeando nuevas posibilidades. Otro destino que podría ser del agrado del estratega argentino es el club Pachuca, aunque Larcamón no descartaría algunas otras opciones en clubes de la Liga BBVA MX.

“Frecuente no porque siempre digo que no hablo de los arbitrajes, hay buenos árbitros, la queja no mía es del fútbol general es del contexto en que se ocupa el VAR, el nivel es buenísimo pero no estuvo a la altura, hoy se debió traer a un árbitro con más experiencia, aparte pone que las vea mal no es de, los de afuera son códigos de fútbol”, fueron las palabras del argentino Gustavo Lema tras quedar eliminado del torneo Clausura 2024.

Las bajas que padecería Pumas

En los Pumas de la UNAM se avecinan varias bajas, nombres como Aldrete, Molina o Tabó estarían muy cerca de salir del equipo universitario.

“Muchos no, la línea que sigue la institución es ir cambiando, mejorando en los aspectos, es una línea que comenzó tiempo atrás, tenemos un plantel mejor que el que tenía, se han ido jugadores de jerarquía, volvemos a clasificar y es el camino para levantar la octava, nos enfrentamos con un rival muy bueno”, dijo Lema luego de caer ante la máquina cementera de Martín Anselmi en cuartos de final.

